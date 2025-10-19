Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Bendžius taškų nepelnė, „Apu“ namuose pralaimėjo Brešos klubui

2025-10-19 22:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 22:50

Italijos pirmenybėse Eimanto Bendžiaus atstovaujama Udinės „Apu“ (0/3) ekipa namie 72:81 (23:16, 16:28, 14:21, 19:16) nusileido Brešos „Germani“ (3/0) krepšininkams.

E.Bendžius taškų nepelnė

0

Lietuvis per 12 minučių taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, kartą prasižengė, 2 sykius suklydo ir surinko -3 naudingumo balus.

Udinės komandai Mirza Alibegovičus įmetė 21 tašką (5/13 trit.), Anthony Hickey surinko 20 (4/6 trit.).

Nugalėtojams Nikola Ivanovičius pelnė 26 taškus (6/11 trit.), Maurice’as Ndouras pridėjo 13 (6 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

