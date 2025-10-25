Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionio atstovaujami „Heat“ sutriuškino „Grizzlies“

2025-10-25 07:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 07:57

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone pirmąją pergalę pasiekė Kasparo Jakučionio atstovaujamas klubas.

B.Adebayo buvo rezultatyviausias laimėtame mače (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone pirmąją pergalę pasiekė Kasparo Jakučionio atstovaujamas klubas.

0

Majamio „Heat“ (1/1) išvykoje 146:114 (44:25, 42:22, 28:29, 32:38) nušlavė Memfio „Grizzlies“ (1/1).

Floridos ekipa visus reikalus sutvarkė dar iki ilgosios pertraukos, atsiplėšdama 86:47. Šimtąjį tašką svečiai pelnė dar likus trims minutėms trečiajame kėlinyje (100:72) ir per likusį laiką galėjo atsipalaiduoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K.Jakučionio debiutą atidėjo kirkšnies trauma.

Aštuoni „Heat“ žaidėjai pasiekė dviženklį rezultatyvumą, o ryškiausias buvo Bamas Adebayo – 28 minutės, 24 taškai (4/11 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos. Skambiausiai nuo suolo pakilo 20 taškų surinkęs Nikola Jovičius.

Majamio klubas dominavo visais aspektais, tritaškius vertęs 48 procentų tikslumu (19/40), kovą po lenta laimėjęs 57:41 ir perėmęs net 15 kamuolių, tad galėjo nekvaršinti galvos dėl 19 klaidų.

„Heat“ dominavo pirmame susitikime po Terry Roziero sulaikymo. Komandos gynėjas yra areštuotas kaip vienas įtariamųjų lažybų skandale.

Ant parketo neužsibuvo Ja Morantas, per 22 minutes sukrapštęs vos 12 taškų (4/12 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 4/4 baudų metimų). Pasirodymą gynėjas baigė dar trečiajame kėlinyje, jo žaistas minutes „grizliai“ pralaimėjo 22 taškais.

Namie liekanti Memfio ekipa priims svečius iš Indianos, „Heat“ pirmąjį mačą savo arenoje sužais prieš Niujorko „Knicks“.

„Heat“: Bamas Adebayo 24 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4/8 tritaškių), Nikola Jovičius 20 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 3/6 tritaškių), Kel’elas Ware’as 19 (9 attk. kam.), Jaime Jaquezas 17 (10 atk. kam., 6 rez. perd.), Normanas Powellas 15 (6 atk. kam.), Simone Fontecchio 14 (4 atk. kam., 4/8 tritaškių), Andrew Wigginsas (7 atk. kam.) ir Dru Smithas (5 rez. perd., 3 per. kam.) po 10, Pelle’as Larssonas 8.

„Grizzlies“: Jarenas Jacksons 19, Cedricas Cowardas 16, Santi Aldama 13 (8 atk. kam.), Ja Morantas 12 (4/16 metimų, 6 rez. perd.), Javonas Smallas (8 rez. perd.) ir Jaylenas Wellsas (3/7 tritaškių) po 9.

