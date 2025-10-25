Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Wembanyama blokų šou padėjo „Spurs po dramatiškos kovos“ įveikti „Pelicans“

2025-10-25 08:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 08:14

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau dominuoja Victoras Wembanyama.

Z.Williamsonas ir V.Wembanyama sukūrė unikalią akistatą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau dominuoja Victoras Wembanyama.

0

Fantastiškai sezoną pradėjęs prancūzas padėjo San Antonijo „Spurs“ (2/0) išvykoje po pratęsimo palaužti Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/2) – 120:116 (30:27, 27:31, 25:22, 25:27, 13:9).

Skirtumas tarp komandų nė karto nebuvo dviženklis, o paskutinė minutė startavo lygiu rezultatu – 104:104.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po „Spurs“ klaidos rengtą ilgą ataką tiksliai užbaigė Zionas Williamsonas, kitoje aikštės pusėje tritaškiu rezultatą persvėrė Stephonas Castle’as (106:107). Pražangą sugėręs Z.Williamsonas pataikė tik vieną baudos metimą, o su sirena prašovęs V.Wembanyama nepadėjo išvengti pratęsimo.

Papildomoje atkarpoje prancūzas iškart užsidirbo šeštąją pražangą, bet be lyderio likę „Spurs“ mobilizavosi, atsiplėšė 118:110 ir triumfavo užtikrintai.

V.Wembanyama buvo arti išskirtinio trigubo dublio – 32 minutės, 29 taškai (13/20 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 11 atkovotų ir perimtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, net 9 blokai ir 6 pražangos.

Prancūzijos vienaragis per du mačus nesuklydo nė karto.

Nenuvylė ir „Pelicans“ lyderis Z.Williamsonas – 37 minutės, 27 taškai (8/18 dvitaškių, 11/16 baudų metimų), 10 atkovotų, 3 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 2 pražangos.

Namie liekantys „pelikanai“ priims svečius iš Bostono, „Spurs“ savo arenoje sutiks Bruklino „Nets“.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 29 (11 atk. kam., 9 blokai), Devinas Vassellas 23 (5 atk. kam., 6/14 tritaškių), Stephonas Castle’as 16 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 3/8 tritaškių, 9 klaidos), Luke’as Kornetas 14 (12 atk. kam., 4 rez. perd.), Dylanas Harperis 13 (5 atk. kam., 3/12 metimų), Keldonas Johnsonas 8 (10 atk. kam.), Julianas Champagnie (9 atk. kam., 1/6 tritaškių) ir Harrisonas Barnesas (5 rez. perd.) po 7.

„Pelicans“: Zionas Williamsonas 27 (10 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam.), Trey’us Murphy 24 (10 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 3/8 tritaškių), Jordanas Poole’as 21 (5 rez. perd., 3/9 tritaškių), Derikas Queenas 15 (6 atk. kam.), Jeremiah Fearsas 13 (4 atk. kam.), Saddiqas Bey’us 9 (3/4 tritaškių), Jordanas Hawkinsas 7.

