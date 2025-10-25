Antetokounmpo dominavo po krepšiais ir dvigubu dubliu ir atvedė į pergalę

Viskonsino klubas išvykoje 122:116 (27:19, 25:35, 34:32, 36:30) pranoko Toronto „Raptors“ (1/1).
Paskutinę permainingo mačo minutę Brandonas Ingramas tritaškiu mažino skirtumą iki keturių taškų (114:118), tačiau Gary Trentas į tai atsakė tolimu metimu bei užgesino intrigą.
G.Antetokounmpo per vieną mačą spėjo dvigubą dublį atlikti dukart – 38 minutės, 31 taškas (9/12 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 7/12 baudų metimų), 20 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 5 klaidos bei 2 pražangos.
„Bucks“ kovą dėl kamuolių laimėjo 51:41 bei galėjo sau leisti pro šalį laidyti baudų metimus (14/25, 56 procentai).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje dėl pasuktos čiurnos rungtynes paliko Kyle’as Kuzma.
Lemiamus metimus Toronto ekipoje atlikęs B.Ingramas per 37 minutes surinko 29 taškus (7/13 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 6 atkovotus ir 4 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką bei pražangą.
„Raptors“ vyksta į Dalasą, „Bucks“ išvykų turą pratęs Klivlande.
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 31 (20 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos, 11/14 metimų), Cole’as Anthony 23 (7 rez. perd.), Gary Trentas 20 (4 rez. perd., 4/11 tritaškių), Ryanas Rollinsas 13 (5 atk. kam., 3 per. kam., 1/5 tritaškių), Bobby Portisas 11 (8 atk. kam., 1/5 tritaškių), A.J.Greenas 9 (3/5 tritaškių), Kyle’as Kuzma 8 (4/4 dvitaškių).
„Raptors“: Brandonas Ingramas 29 (6 atk. kam., 3/7 tritaškių, 4 klaidos), R.J.Barrettas 20 (6 atk. kam.), Immanuelis Quickley 19 (7 atk. kam., 8 rez. perd.), Scottie Barnesas 17 (5 atk. kam., 3 per. kam.), Jamisonas Battle’as 9 (3/3 tritaškių).
