Valančiūnas solidžiai prisidėjo prie „Nuggets“ pergalės

Lygesnė kova vyko tik mačo pradžioje, kai „Suns“ laikėsi šalia – 22:26. Vis tik jau antrajame ketvirtyje „Nuggets“ pradėjo laužti rungtynes savo naudai (53:43), o po didžiosios pertraukos skirtumas tik augo. Visiškai tvirtai antroje mačo dalyje atrodęs lietuvio klubas laimėjo užtikrintai.
13 minučių žaidęs J.Valančiūnas spėjo pelnyti 12 taškų (4/5 dvit., 4/5 baud.), atkovoti 7 kamuolius, atlikti perdavimą, kartą klysti ir 2 – prasižengti.
Kaip įprasta, „Nuggets“ gretose ryškiausias buvo Nikola Jokičius, rinkęs trigubą dublį – jis įmetė 14 taškų, nusiėmė 14 kamuolių ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų.
23 taškus „Nuggets“ pridėjo Jamalas Murray‘us, 20 – Christianas Braunas, 17 – Aaronas Gordonas, 15 – Cameronas Johnsonas, 11 – Bruce‘as Brownas.
„Suns“ 31 tašką pelnė Devinas Bookeris (7 rez. perd.), 17 – Graysonas Allenas (5/10 trit.), 15 – Dillonas Brooksas (3/13 trit.), 9 – Ryanas Dunnas (7 atk. kam.).
