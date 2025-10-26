Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas solidžiai prisidėjo prie „Nuggets“ pergalės

2025-10-26 08:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 08:02

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (1/1) įsirašė pirmą pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir namie 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28) sutriuškino Fynikso „Suns“ (1/2) klubą.

J.Valančiūnas pelnė 12 taškų (Scanpix nuotr.)

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (1/1) įsirašė pirmą pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir namie 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28) sutriuškino Fynikso „Suns“ (1/2) klubą.

REKLAMA
0

Lygesnė kova vyko tik mačo pradžioje, kai „Suns“ laikėsi šalia – 22:26. Vis tik jau antrajame ketvirtyje „Nuggets“ pradėjo laužti rungtynes savo naudai (53:43), o po didžiosios pertraukos skirtumas tik augo. Visiškai tvirtai antroje mačo dalyje atrodęs lietuvio klubas laimėjo užtikrintai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

13 minučių žaidęs J.Valančiūnas spėjo pelnyti 12 taškų (4/5 dvit., 4/5 baud.), atkovoti 7 kamuolius, atlikti perdavimą, kartą klysti ir 2 – prasižengti.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip įprasta, „Nuggets“ gretose ryškiausias buvo Nikola Jokičius, rinkęs trigubą dublį – jis įmetė 14 taškų, nusiėmė 14 kamuolių ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų.

REKLAMA

23 taškus „Nuggets“ pridėjo Jamalas Murray‘us, 20 – Christianas Braunas, 17 – Aaronas Gordonas, 15 – Cameronas Johnsonas, 11 – Bruce‘as Brownas.

„Suns“ 31 tašką pelnė Devinas Bookeris (7 rez. perd.), 17 – Graysonas Allenas (5/10 trit.), 15 – Dillonas Brooksas (3/13 trit.), 9 – Ryanas Dunnas (7 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų