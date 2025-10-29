Aistė Katlerė apie santykius su Mantu ir slaptas vestuves: ilgą laiką nežinojo net artimiausi

Kalbėdamasi su tinklalaidės „Nusirenk iki pusės“ vedėjomis Ineta Stasiulyte ir Marija Palaikyte, Aistė prisiminė savo pažintį su Mantu. Kai tai įvyko, merginai buvo vos 21-eri.
„Mes susipažinome per „Tinderį“. Grįžau iš vienų studijų, kurias mečiau, po to pradėjau studijuoti Lietuvoje. Buvau labai jauna, pradėjau gyventi su geriausia drauge. Atsisiunčiau „Tinderį“, nes ėmiau galvoti, kokie čia bernai yra Vilniuje“, – prisiminė A. Katlerė.
Kaip atskleidė Aistė, Mantą ji žinojo iš „Humoro klubo“ – dar būdama paaugle, žiūrėdavo šią laidą.
„Nuotraukoje „Tinderyje“ jis buvo pusnuogis – su triusikais ir pica delne. Pagalvojau, kad gal čia kažkas juo apsimetinėja. Tuo metu nežinojau, kad jis buvo toks didelis fenomenas ir „Facebooke“. Bet atsimenu, kaip būdama dešimtoke, žiūrėjau su mama laidą, kur buvo Mantas ir Justinas Jankevičius. Visoms labai patiko Jankevičius – gražiausias, juokingiausias... O aš sakiau, kad man labiau patiko Katleris. Labai juokinga tai prisiminti“, – juokėsi ji.
Atskleidė, kas pasikeitė po vestuvių
Aistė ir Mantas 2019-aisiais susižadėjo, o šių metų birželį iškėlė vestuves. Tinklalaidės vedėjoms pasidomėjus, ar prisiekus amžiną meilę prieš Dievą judviejų santykiuose kas nors pasikeitė, moteris kalbėjo jautusi didelį pakylėjimą.
„Sakyčiau, kad pirmos dvi savaitės buvo tobulos. Tikrai buvo kažkoks pakylėjimas. Kiti tai vadina popiergaliu, bet mes susituokėme bažnyčioje ir turėjome labai gražią ceremoniją, kuri mums daug reiškė, sakėme vienas kitam savo įžadus, kurie taip pat stipriai suveikė.
Net ir Gelminei sakiau, kad visgi geriausia to dalis yra medaus mėnuo, kai jau viskas būna įvykę ir išvažiuoji su antra puse, visą laiką skiri tik jai ir sau. Tai priminė man pirmuosius mudviejų pažinties mėnesius, labai atgaivino tą jausmą. Po to viskas grįžta į vėžias – buitis, gyvenimas... Bet anksčiau mes mėgdavome „apsikapoti“, turėti konfliktų lygioje vietoje, pakelti balsą, o dabar labai stengiamės to išvengti, nes nėra prasmės, juk esame šeima“, – savo mintimis dalijosi A. Katlerė.
Aistės ir Manto vestuvės nebuvo didelės – juodu nusprendė norintys sukurti kuklią šventę savo artimiausiems žmonėms. Visgi moteris atskleidė, kad net ir nuo vestuvių svečių ji ilgą laiką slėpė šiuos planus.
„Mes su Mantu pasišnekėjome ir supratome, kad nenorime didelių vestuvių – tik šventės sau ir savo šeimai. Daug metų esame kartu, tad mūsų nuomonė šiuo klausimu sutapo. Daug kas net nežinojo apie mūsų vestuves, labai slėpėme, nenorėjome žiniasklaidos dėmesio. Juokinga tai, kad slėpėme net nuo tų žmonių, kurie buvo įtraukti į vestuves“, – atskleidė ji.
Susituokė po dešimties metų draugystės
Tinklalaidės vedėja M. Palaikytė pabrėžė, kad Aistės ir Manto vestuvės įvyko tik po dešimties metų draugystės. Kodėl juodu taip ilgai delsė?
„Aš gal pati buvau nepasiruošusi, mes per daug apie tai negalvojome. Buvo kažkoks vakuumo laikotarpis, kai nei pirmyn, nei atgal. Manau, kad daug porų tai išgyvena. Mums santuoka yra didelis dalykas – abu esame iš subyrėjusių šeimų, tad nesinorėjo lengva ranka susituokti, žiūrėjome į tai giliai“, – tikino laidos viešnia.
Pokalbiui pakrypus apie meilės kalbas, A. Katlerė atskleidė, kad jai ir Mantui labai patinka gilūs judviejų pokalbiai – ir nebūtinai apie santykius.
„Mantas daug kuo domisi, daug ko moko ir mane. Esu labai dėkinga, nes tuomet galime turėti įdomią diskusiją. Tai yra labai gražu, nes stimuliuoja ir mano smegenis. Yra porų, kurios labai plaukia paviršiumi – buitis, vaikai, šunys, namai ir panašiai, tad labai sunku palaikyti tą gilią draugystę ir turėti prasmingų pokalbių“, – pastebėjo ji.
O kokie dalykai santykiuose yra svarbūs M. Katleriui?
„Mantui yra svarbu, kad jam pasakytų gerą žodį, palaikytų. Jis dažnai daro naujus dalykus, kuriuose galbūt ne visada jaučiasi tvirtas, tad jam reikalingas stiprus palaikymas. Metams bėgant mes labai palaikome vienas kitą bet kokioje situacijoje“, – teigė A. Katlerė.
Tinklalaidės metu moterys kalbėjosi ir apie dovanas – štai A. Katlerei įsimintiniausia mylimojo dovana tapo ... dešrainis!
„Kai mes pradėjome draugauti, aš dar nebuvau buvusi Amerikoje, Niujorke. Mantas ten išvyko ir pasakė, kad nori parvežti man Niujorko dalelę. Jis nupirko dešrainį, pasiėmė su savimi ir parskraidino man per Atlantą į Lietuvą. Buvo vis dar šviežias ir labai skanus“, – šypsodamasi pasakojo A. Katlerė.
Visą pokalbį klausykite čia:
