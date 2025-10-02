Mantas Katleris sureagavo į Dominyko Klajumo paviešintą žinutę: „Negaliu sėdėti ir nieko nedaryti“

Prieš kurį laiką Dominykas Klajumas socialinėje medijoje nuaidėjo ne pačia gražiausia nata, kuomet viešai pasityčiojo iš žemaūgių. Šią situaciją pirmą kartą viešai aptarė ir tinklalaidės „Vėl tie patys“ vedėjai humoristai Mantas Stonkus, Rolandas Mackevičius bei Mantas Katleris, o prieš pasirodant tinklalaidei Mantas Katleris išsiuntė asmeninę žinutę Dominykui Klajumui, kurioje informavo, jog tinklalaidėje nebus išvengta Klajumo temos.
Paviešinus asmeniškai siųstą žinutę, Mantas Katleris nesusilaikė ir davė viešą atsaką komikui.
Išsakė savo poziciją
Dar visai neseniai Dominykas Klajumas sulaukė itin daug kritikos dėl viešo pasityčiojimo iš mažaūgių žmonių, todėl ši tema buvo liečiama visur.
Šią temą palietė ir „Vėl tie patys“ vedėjai humoristai Mantas Stonkus, Rolandas Mackevičius, Mantas Katleris. Vyrai pirmą kartą viešai aptarė įvykusį skandalą, o prieš pasirodant tinklalaidei Mantas Katleris išsiuntė žinutę skirtą Dominykui Klajumui, kurioje informavo apie tai, jog jis bus aptariamas tinklalaidėje.
Dominykas Klajumas viešai pasidalino Manto Katlerio žinute ir netgi skyrė beveik pusvalandžio ilgio trukmės vaizdo įrašą aptarti žinutei.
Mantas Katleris nesusilaikė ir viešai išsakė savo poziciją socialiniuose tinkluose.
Vyras sakė:
„Klajumas neseniai išleido vaizdo įrašą savo kanale, jei nematėte, tai nueikite ir pažiūrėkite. Sakiau, jog nieko į tai neatsakysiu, bet nenoriu sėdėti galvą įkišęs į smėlį. Kaip aš matau visą šią situaciją? Klajumas šį sezoną pradėjo labai karštai.
Jis tiesiog nori konfliktuoti su visais. Man užkliuvo keli dalykai, ką jis pasakė apie mano kolegas ir mane, mūsų žmonas. Supratau, kad jis to daryti nesustos. Aš labai nenorėjau konfliktuoti viešai, todėl jam parašiau tą žinutę.
Iš kur atėjo ta žinutė? Parašiau tą žinutę būdamas Druskininkuose, būdamas piktas, žinote mūsų praeitį, daug metų buvome draugai, niekada netikėjau, kad jis darys tokius dalykus ir kalbės tokius melus.
Aš suprantu, kad iš šono gal atrodo, o ką čia tokio pasakė, jog Stonkus nemyli Gelminės, kad vogiame ir ne patys rašome programą, bet čia yra labai žemi smūgiai. Aš pats buvau vestuvėse, buvau vyriausias pabrolys, tai aš nenoriu girdėti tokių šlykščių melų ir niekieno neparemtų, kurie yra su tikslu išprovokuoti mus.
Parašiau jam tą žinutę, tonas buvo piktas, bet mano tikslas buvo viską išspręsti privačiai. Mums nereikia šito konflikto ir nenorėjau, kad ta situacija išsiplėtotų, pripažinsiu, kiek perspaudžiau, neturėjau leidimo taip rašyti, bet buvau racionalus, tai parašiau ką parašiau.
Mano tikslas nebuvo iš Klajumo atimti pinigus, sustabdyti jį nuo filmų rašymo, mano tikslas buvo, kad visas tas konfliktas pasibaigtų.
Jei jūs manęs dabar nemėgsite, tai viskas gerai, aš galiu su tuo gyventi, galiu gyventi su tuo, jog norėjau apginti savo draugus ir šeimą, bet negaliu tiesiog sėdėti ir nieko nedaryti.
Tai mano pozicija tokia“.
