  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tarnyba: Klajumo įrašas apie žemaūgius kurstė neapykantą

2025-09-10 15:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 15:46

Komikas Dominykas Klajumas. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr

Tyrimą dėl komiko Dominyko Klajumo viešojoje erdvėje paskelbto įrašo apie žemaūgius atlikusi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) konstatavo, kad šiuo įrašu vyras viešai tyčiojosi ir niekino šią žmonių grupę.

0

„Išnagrinėjus skundą dėl „YouTube paskyroje“ „Klajumo Kanalas“ paskelbto įrašo, ŽEIT nusprendė: pasisakymai apie žmones, turinčius achondroplazijos sindromą kurstė neapykantą, skatino patyčias, niekino žmonių grupę“, – feisbuke trečiadienį paskelbė ŽEIT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarnyba nurodė, kad komentarai, pateikti kaip „juodas humoras“, ne tik žeidžia, bet ir gali sukelti rimtų psichologinių pasekmių, prisidėti prie patyčių normalizavimo visuomenėje bei pabloginti gyvenimo kokybę.

„Neapykantos kalba nėra saugoma saviraiškos laisvės. Ji žeidžia, diskriminuoja ir griauna visuomenės pasitikėjimą“, – pabrėžė tarnyba.

ŽEIT tyrimą pradėjo po to, kai komiko „Youtube“ kanale buvo paviešintas tinklalaidės „Koks skirtumas“ epizodas, kuriame vyras su kitais komikais aptarinėjo LRT vykdytą projektą „Ko nesakyti“ ir šiame projekte rodytus žemaūgius žmones. 

Komikai, kalbėdami apie žemaūgius žmones, vartojo frazes, kaip „dvi seselės per kalnelį nesueina“, „Gero po truputį“, „Žema kartelė“, „Sunkiausia buvo operatoriui, nes atsitūpus reikėjo filmuoti“ ir kt. 

Viešojoje erdvėje šis epizodas sulaukė kritikos. Komikai kaltinami pašaipomis iš žemaūgių žmonių. 

