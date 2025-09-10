Iš žemaūgių besityčiojusiam Dominykui Klajumui – nemaloni žinia

Dėl viešo pasityčiojimo sprendimą priėmė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
ŽEIT sprendimas: neapykantos kalba nėra humoras
Išnagrinėjus skundą dėl YouTube paskyroje „Klajumo Kanalas“ paskelbto įrašo, ŽEIT nusprendė: pasisakymai apie žmones, turinčius achondroplazijos sindromą: kurstė neapykantą, skatino patyčias, niekino žmonių grupę.
Komentarai, pateikti kaip „juodas humoras“, ne tik žeidžia, bet ir gali sukelti rimtų psichologinių pasekmių, prisidėti prie patyčių normalizavimo visuomenėje bei pabloginti gyvenimo kokybę.
Šis sprendimas svarbus ne tik žemaūgių bendruomenei. Jis primena visiems turinio kūrėjams ir auditorijai, kad:
– humoras negali pateisinti diskriminacijos;
– pažeidžiamų grupių žeminimas formuoja visuomenės požiūrį;
– socialiniuose tinkluose neapykantos kalba plinta dar greičiau ir įgyja masinį mastą.
ŽEIT pabrėžia: neapykantos kalba nėra saugoma saviraiškos laisvės. Ji žeidžia, diskriminuoja ir griauna visuomenės pasitikėjimą.
Primename, kad socialiniuose tinkuose dėl komiko Dominyko Klajumo laidos ištraukos, kurioje pašiepami žmonės su negalia, kilo pasipiktinimo banga – į tai netruko sureaguoti ir garsūs Lietuvos žmonės, ir visi nepritariantys tokiems komikų pasisakymams. Kilus skandalui, pasisakė ir pats komikas D. Klajumas.
Socialiniuose tinkluose D. Klajumas pasakė, ką mano apie į jo pusę nukreiptą kritiką ir atkirto visiems, kurie pasipiktino paviešinta laidos ištrauka.
Dominyko Klajumo atsakas
Socialiniame tinkle „Instagram“ Dominykas Klajumas keliose istorijose trumpai sureagavo į sulauktą kritiką ir rėžė visiems, ką mano iš tiesų.
„O blemba, suprakaitavęs visas grįžtu iš trefkės, žiūriu, čia visi mane tagina visur. Tai žiūrėkite, trumpai ir greitai. Visi, kur atsisėdę aiškina, kaip čia galima juokauti ir panašiai.
Nepamirškite, blemba, kad jūs esate problema, nes jūs galvojate, kad suaugęs žmogus su trumpomis rankytėmis ir kojytėmis negali taip pat bajerio kaip jūs priimti. Tai galit susikišti į b*** visus šitus savo dalykus.
O visi tie, kur čia moralistai mane taginat savo storiuose d*********** ir kituose dalykuose, nepamirškit pitucharos, dirbat man, jūs man keliat reach’ą, jūs keliat komentarus ir pažiūrim, kas daugiau turi autizmo šitam dalykui – jūs ar aš“, – sakė jis savo įrašuose.
Agnė Kulitaitė pasipiktino humoru
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad po humoristo Dominyko Klajumo pasidalinto vaizdo įrašo iš tinklalaidės, kurioje aptarinėjamas LRT vaizdo įrašas apie žmones su negalia, socialiniuose tinkluose kilo nepasitenkinimo banga. Žinomi žmonės neslėpė kritikos, o nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė taip pat išreiškė savo požiūrį socialiniuose tinkluose.
Šiuo įrašu A. Kulitaitė sutiko pasidalinti su tv3.lt naujienų portalu.
„Neseniai LRT filmavo laidą apie įvairias negalias turinčius žmones, ir dabar vieno epizodo dalyviai atsidūrė trijų vyrukų taikiklyje. Žmonės, kuriuos gyvenimas jau ir taip „apdovanojo“ – negalia, vaikystę, kurią sunku pavadinti vaikyste, ir nuolatiniu bandymu įtikti visuomenei, kuri net nežiūri jų pusėn.
Ir štai – jie pasirodė laidoje, išdrįso būti, pasakyti: aš esu. O trys interneto pranašai nusprendė: puiku, iš jų galima pasijuokti. Nes turinys gi turi šokiruoti, ar ne?
Vienos merginos istorija ypač skaudi – ir jau yra reali filmavimo komandos baimė (buvau apie tai informuota), kad po šito ji paprasčiausiai nebeišeis iš namų. Ir ne todėl, kad riboja negalia. O todėl, kad skaudina visuomenė. Skaudina giliau, tyliau, bet kur kas stipriau nei bet kokia diagnozė.
Ir čia ne šiaip „netaktiška“. Čia – įgarsintas nuosprendis tiems, kurie dar tik bando patikėti, kad jie gali būti matomi ne kaip gėda, ne kaip našta, o kaip žmonės.
Bet ką jūs – jūs gi ne apie žmones. Jūs apie turinį.
Ir visa tai – šalyje, kur net šnekėti apie negalią, psichikos sutrikimus ar bet kokį kitoniškumą – jau rizika būti nesuprastam, nurašytam ar pajuoktam. Kiekvienas toks „bajeris“ tik dar labiau įtvirtina visuomenės įsitikinimą, kad tai, kas bent kiek kitaip, yra silpnumas, defektas, nepatogumas. O ne tiesiog – kitas būdas būti.
Stigma Lietuvoje ir taip stora kaip betonas. Tik čia ne pamatai – čia siena. Ir ją kasdien tenka perlipti tiems, iš kurių dabar juokiamasi. Ir kol kažkam tai atrodo kaip linksmas video, kažkam kitam – tai dar viena priežastis slėptis. Dar viena diena tylint. Dar vienos durys, kurios liks neatidarytos.
Taip, humoras gali keisti pasaulį. Tik ne tada, kai jis nusitaiko į tuos, kurie dar tik bando jame atsistoti“, – rašė A. Kulitaitė.
Į vaizdo įrašą sureagavo žinomi žmonės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po pasidalintu D. Klajumo vaizdo įrašu kilo pasipiktinimo banga. Ne vienas žinomas žmogus ėmė garsiai reikšti nepasitenkinimą.
Saugirdas Vaitulionis taip pat pasisakė: „Jūs esate padugnės“ .
Prie reakcijų prisijungė ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas-Makalius: „Siaubinga, siaubinga, siaubinga. Trinkite, kuo skubiau išimkite iš visur šitą savo nesąmonę. Negaliu patikėti, ką pamačiau. Žemiausias lygis.“
Kiti žmonės taip pat komentavo: „Man tai čia mažiausiai juokinga. Tiems žmonėms čia ateiti ir filmuotis reikėjo daug drąsos ir įkalbinėjimo, tam, kad prisidėtų prie stigmų mažinimo Lietuvoje, kurios, deja, vis dar yra labai didelės. O jūs skatinat patyčias ir verčiat tokius žmones toliau slėptis ir tylėti.“
Kita moteris taip pat pridūrė: „Turiu negalią ir mėgstu iš jos pasijuokti, bet iki to reikėjo labai daug nueiti ir dirbti. O dėl tokių kaip jūs ir yra baisu lįsti į viešumą bei dalintis savo istorija.“
