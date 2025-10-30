Budrys naujajam Ispanijos ambasadoriui padėkojo už išreikštą solidarumą dėl hibridinių atakų

Kaip pranešė ministerija, Lietuvos diplomatijos vadovas akcentavo tvirtą Lietuvos ir Ispanijos partnerystę ir bendradarbiavimą tarptautinėse iniciatyvose.
„Vertiname Ispanijos aktyvų dalyvavimą Baltijos oro policijos misijoje, operatyvų indėlį saugant Lietuvos oro erdvę bei tvirtą įsipareigojimą prisidėti prie rotacinės NATO oro gynybos, stiprinant viso regiono saugumą“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
Anot ministerijos, kalbėdamas apie dvišalį bendradarbiavimą, ministras akcentavo galimybes karinės pramonės srityje, „Rail Baltica“ projekte, kibernetinio saugumo ir dezinformacijos prevencijos srityse bei ispanų kalbos populiarėjimą Lietuvos švietime.
Aptarta ir parama Ukrainai.
„Dėkojame Ispanijai už dalyvavimą NATO ir JAV inicijuotame mechanizme, skirtame pagreitinti karinės įrangos tiekimą Ukrainai, humanitarinę pagalbą bei paramą energetikos sektoriui, patiriančiam kasdienines Rusijos atakas“, – sakė K. Budrys.
„Siekiame Ukrainos narystės Europos Sąjungoje iki 2030 metų, tai bus stipriausia nekarinė Ukrainos ir visos ES saugumo garantija“, – pridūrė jis.
