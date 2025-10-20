Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys paragino Europos partnerius imtis lyderystės siekiant taikos Ukrainoje

2025-10-20 15:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 15:42

Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį paragino partnerius stiprinti Ukrainos derybines pozicijas, siekiant nutraukti Rusijos pradėtą karą.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį paragino partnerius stiprinti Ukrainos derybines pozicijas, siekiant nutraukti Rusijos pradėtą karą.

0

Ministras pabrėžė, kad mainais į paliaubas Ukraina negali daryti nuolaidų, kurios nedera su tarptautine teise.

„Ukrainos suverenitetas ir teritorinis vientisumas negali būti derybų objektu, šie principai privalo būti apginti. Na ir galiausiai – derybos dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą pabaigos negali vykti tik su agresore. Ukraina privalo būti jų dalimi“, – pranešime cituojamas K. Budrys. 

„Europa čia negali būti pasyvia stebėtoja, bet turi imtis aktyvios ir principingos pozicijos palaikant Ukrainą ir siekiant ilgalaikės ir tvarios taikos“, – pridūrė jis.

K. Budrio teigimu, vienu pamatinių ES principų turėtų likti tai, kad prieš bet kokias derybas dėl taikos, turi būti nustatytos besąlyginės paliaubos. Ministras akcentavo, kad taikos susitarimas, jei jis bus pasiektas, neturi numatyti nieko, kas prieštarautų tarptautinei teisei. 

Kiek skelbta, leidinys „Financial Times“, remdamasis šaltiniais, pranešė, kad penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas tariamai paragino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį sutikti su Maskvos sąlygomis, kalbėdamas apie tolesnių sunaikinimų grėsmę. Pranešime tvirtinama, kad D. Trumpas neva reikalavo perleisti Donbaso kontrolę, kartodamas Rusijos pusės pateiktus argumentus. 

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Budrys: „Vienintelė vieta Putinui Europoje yra Hagoje“ (7)

