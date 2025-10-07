Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: NATO atsakas į Rusijos provokacijas privalo būti greitas ir kietas

2025-10-07 11:25 / šaltinis: BNS
2025-10-07 11:25

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad NATO atsakas į Rusijos grėsmes ir provokacijas privalo būti greitas ir kietas, o rytinio flango valstybių oro erdvės gynyba – tapti viso Aljanso prioritetu, antradienį pranešė ministerija.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad NATO atsakas į Rusijos grėsmes ir provokacijas privalo būti greitas ir kietas, o rytinio flango valstybių oro erdvės gynyba – tapti viso Aljanso prioritetu, antradienį pranešė ministerija.

REKLAMA
8

Taip K. Budrys kalbėjo susitikęs su Belgijos, Ispanijos, Liuksemburgo ir Portugalijos nuolatiniais ir kariniais atstovais NATO. Šių valstybių kariai rotaciniu principu dislokuojami Lietuvoje ir prisideda prie saugumo regione užtikrinimo bei kolektyvinio atgrasymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pažeidinėdama NATO valstybių oro erdvę, Rusija ne tik testuoja Aljanso gebėjimus reaguoti į grėsmes bei provokacijas, bet ir siekia bauginti mūsų piliečius“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

„Todėl NATO kolektyvinis atsakas privalo būti greitas ir kietas, o rytinio flango valstybių oro erdvės gynyba – tapti viso Aljanso prioritetu, tam sutelkiant reikiamas oro gynybos pajėgas bei įgyvendinant rotacinį oro gynybos modelį Baltijos šalyse. Tik būdami vieningi ir ryžtingi atgrasysime Rusiją“, – teigė jis.

REKLAMA

Kaip teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime, susitikime aptartas NATO atsakas į Rusijos vykdomus agresyvėjančius Aljanso šalių oro erdvės pažeidimus, NATO viršūnių susitikime Hagoje sutarto gynybos išlaidų didinimo įgyvendinimo ir tolesnės karinės paramos Ukrainai svarba.

Pasak ministerijos, kaip sėkmingą NATO atsako pavyzdį ministras įvardino operaciją „Baltijos sargybinis“ („Baltic Sentry“), kuria, reaguojant į kritinės povandeninės infrastruktūros pažeidimus, buvo žymiai padidintas Aljanso karinis buvimas Baltijos jūroje.

REKLAMA
REKLAMA

K. Budrys padėkojo už šalių indėlį į Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių saugumo didinimą.

Ministras taip pat pabrėžė Lietuvos pastangas didinant investicijas į gynybą, vystant nacionalinę diviziją ir nuolat gerinant sąlygas sąjungininkų kariams, dislokuotiems Lietuvoje.

Belgija, Ispanija, Liuksemburgas ir Portugalija reguliariai dalyvauja NATO Oro policijos misijoje Lietuvoje arba siunčia savo karius į NATO Daugianacionalinę kovinę grupę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.

Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kai kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.

Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų