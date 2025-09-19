Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Su Zelenskiu susitikęs Budrys: kurti bendras oro gynybos sistemas yra tikslingas žingsnis

2025-09-19 20:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 20:27

Kyjive darbo vizitu viešintis paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Ukrainos antidroniniai pajėgumų patirtis yra neįkainojama, norint kurti bendras oro gynybos sistemas.

Kęstutis Budrys (nuotr. tv3.lt)

Kyjive darbo vizitu viešintis paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Ukrainos antidroniniai pajėgumų patirtis yra neįkainojama, norint kurti bendras oro gynybos sistemas.

REKLAMA
3

„Atremdama nuolatines masines atakas Ukraina pasiekė didžiulę technologinę pažangą. Matome jūsų valstybę kaip neatsiejamą Europos saugumo dalį, todėl kūrimas bendros oro gynybos sistemos, kurioje sėkmingai integruotume Ukrainos antidroninės kovos modelį, patirtį ir karo lauke jau sėkmingai ištestuotas priemones, būtų tikslingas žingsnis“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

K. Budrio ir V. Zelenskio susitikimo metu aptarta Ukrainos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir integracijos į Bendriją proceso spartinimą, Lietuvos parama šiai nuo Rusijos besiginančiai šaliai. Taip pat kalbėta ir apie bendras pastangos siekiant taikos, didesnį spaudimą Rusijai bei saugumo garantijas Ukrainai

REKLAMA
REKLAMA

Paskirtasis ministras pabrėžė, jog šiuo metu kritiškai svarbu atidaryti pirmąjį derybinių skyrių rinkinį, o iki šių metų pabaigos – ir likusius derybinius skyrius. Pasak jo, 2030 m. privalo išlikti kertine Ukrainos narystės ES data.

Taip pat apsikeista saugumo situacijos vertinimais po prieš savaitę įvykusio Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Gerasimovas (nuotr. SCANPIX)
Gerasimovas meluoja Putinui? Versijos apie „pergales“ stipriai skiriasi (27)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė, kokius ginklus sąjungininkai nupirks Ukrainai iš JAV (10)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Lenkija nesugebėtų apsiginti nuo masinės atakos (7)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Britų žurnalistė smerkia neteisėtą jos atvaizdo panaudojimą dezinformacijai apie Volodymyrą Zelenskį (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
visiškas kubilius
visiškas kubilius
2025-09-19 20:38
Juokas ima...-ar Zelenskis, kariaujančios valstybės vadovas turi tiek laiko gaišti su tusčia vieta...
Ar Čerčilis, Ruzveltas, Stalinas , hitleris, Musolinis ir t.t tokiems niekams būtų gaišinamas...
Ar vargšas Bbudrys pasijuto ES vadu ar nors komisaru...- jis mat aiškina kad 2030 UKR bus ES...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų