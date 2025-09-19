Su Zelenskiu susitikęs Budrys: kurti bendras oro gynybos sistemas yra tikslingas žingsnis

„Atremdama nuolatines masines atakas Ukraina pasiekė didžiulę technologinę pažangą. Matome jūsų valstybę kaip neatsiejamą Europos saugumo dalį, todėl kūrimas bendros oro gynybos sistemos, kurioje sėkmingai integruotume Ukrainos antidroninės kovos modelį, patirtį ir karo lauke jau sėkmingai ištestuotas priemones, būtų tikslingas žingsnis“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Taip jis kalbėjo po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
K. Budrio ir V. Zelenskio susitikimo metu aptarta Ukrainos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir integracijos į Bendriją proceso spartinimą, Lietuvos parama šiai nuo Rusijos besiginančiai šaliai. Taip pat kalbėta ir apie bendras pastangos siekiant taikos, didesnį spaudimą Rusijai bei saugumo garantijas Ukrainai.
Paskirtasis ministras pabrėžė, jog šiuo metu kritiškai svarbu atidaryti pirmąjį derybinių skyrių rinkinį, o iki šių metų pabaigos – ir likusius derybinius skyrius. Pasak jo, 2030 m. privalo išlikti kertine Ukrainos narystės ES data.
Taip pat apsikeista saugumo situacijos vertinimais po prieš savaitę įvykusio Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę.
Ar Čerčilis, Ruzveltas, Stalinas , hitleris, Musolinis ir t.t tokiems niekams būtų gaišinamas...
Ar vargšas Bbudrys pasijuto ES vadu ar nors komisaru...- jis mat aiškina kad 2030 UKR bus ES...