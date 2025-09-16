Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Britų žurnalistė smerkia neteisėtą jos atvaizdo panaudojimą dezinformacijai apie Volodymyrą Zelenskį

2025-09-16 18:56 / šaltinis: BNS
2025-09-16 18:56

Viena britų žurnalistė pirmadienį išreiškė pasibaisėjimą, kad jos atvaizdas buvo naudojamas svetainėje, imituojančioje leidinį iš Jungtinės Karalystės (JK) ir skleidusioje dezinformaciją apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Viena britų žurnalistė pirmadienį išreiškė pasibaisėjimą, kad jos atvaizdas buvo naudojamas svetainėje, imituojančioje leidinį iš Jungtinės Karalystės (JK) ir skleidusioje dezinformaciją apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

REKLAMA
0

Laisvai samdoma kelių britų žiniasklaidos organizacijų darbuotoja Helen Brown teigė, kad jos atvaizdas buvo panaudotas šalia melagingą informaciją apie V. Zelenskį skleidusio pranešimo, paskelbto svetainėje, apsimetančioje JK laikraščiu „Daily Telegraph“. Pranešime teigiama, neva Ukrainos prezidentas pasisavino 1,2 mlrd. JAV dolerių savo ofšorinei nekilnojamojo turto imperijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dezinformacijos stebėtoja „NewsGuard“ nurodė, kad ši svetainė susijusi su Rusijos remiama dezinformacijos kampanija „Storm-1516“, kuria siekiama diskredituoti V. Zelenskį ir pakenkti Vakarų teikiamai paramai Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų agentūros AFP „Fact Check“ komandos tyrimas parodė, kad rugpjūtį sukurtoje svetainėje „London Telegraph“ prie H. Brown nuotraukos buvo parašyta, kad tai – „Charlotte Davies“.

REKLAMA

„Esu pasibaisėjusi matydama, kad mano autorės profilis buvo pagrobtas nežinomų asmenų ir susietas su netikru vardu bei suklastotu leidiniu“, – AFP sakė žurnalistė. 

Tolesnė analizė atskleidė, kad vaizdo įrašas prie melagingo pranešimo, tariamai rodantis interviu su buvusia Ukrainos nacionalinio antikorupcinio biuro (NABU) darbuotoja „Olena K“, buvo sukurtas naudojant „deepfake“ garso technologiją.

REKLAMA
REKLAMA

Analizė taip pat parodė, kad vaizdo įraše netinkamai panaudota nuotrauka iš visiškai kito tyrimo, kurį Ukrainos generalinė prokuratūra vykdė dėl galimo prorusiško Ukrainos parlamentaro išdavystės.

Melagingas pranešimas apie V. Zelenskį buvo paskelbtas keliomis kalbomis ir sulaukė milijonų peržiūrų socialiniuose tinkluose „X“, „Facebook“, „Telegram“ bei „TikTok“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos kovos su dezinformacija centras pareiškė, kad šie pranešimai yra netikri, o NABU nurodė AFP, jog jokia „Olena K“ niekada nedirbo agentūroje.

H. Brown pabrėžė, kad niekada neskleidė dezinformacijos apie V. Zelenskį ar jo finansinius reikalus ir įspėjo savo redaktorius dėl šio incidento bei suklastotos svetainės.

REKLAMA

Ši dezinformacija pradėjo sklisti tuo metu, kai Ukrainos parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą įstatymą, pagal kurį NABU ir Specialioji antikorupcinė prokuratūra (SAP) tapo tiesiogiai pavaldžios generaliniam prokurorui, skiriamam prezidento.

Kritikai išėjo į gatves protestuoti, baimindamiesi, kad šis žingsnis prezidentui galėjo palengvinti kišimąsi į korupcijos tyrimus.

REKLAMA

Įstatymas taip pat sukėlė Kyjivo sąjungininkų Europoje susirūpinimą.

Reaguodamas į europiečių nerimą ir visuomenės pasipriešinimą, parlamentas priėmė naują įstatymą, kuris pakeitė ankstesnį ir apribojo kovos su korupcija institucijų įgaliojimus.

V. Zelenskis ir jo šeima dažnai tampa Kremliaus dezinformacijos kampanijų taikiniu, teigiant, kad jie Vakarų paramą naudoja savo asmeninėms ir prabangioms reikmėms, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto įsigijimui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)
Jungtinė Karalystė siųs naikintuvus, kad prisidėtų prie NATO misijų virš Lenkijos
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje
Zelenskis: kol Putinas neokupuoja Ukrainos – mes laimime (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis: kol Putinas neokupuoja Ukrainos – mes laimime (12)
Gaisras Rusijoje (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Partizanai smogė Rusijos karinei logistikai okupuotame Luhansko regione (173)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų