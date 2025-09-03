Pasiruošti karui iki 2026-ųjų kovo – ekspertai įspėja, ką šie nurodymai reiškia iš tikrųjų

Prancūzijos valdžia paragino ligonines pasirengti galimam kariniam konfliktui, o Vokietija teigia esanti pasirengusi scenarijui, jei V. Putinas pasinaudotų artėjančiomis karinėmis pratybomis ir nuspręstų pulti Europą, rašo „Daily Mail“.
Politologas įvertino Prancūzijos ligoninių užmojį pasiruošti karo padėčiai
VU TSPMI dėstytojas, profesorius, politologas Tomas Janeliūnas Prancūzijos žinsgnius vertina kaip bendrą siekį stiprinti atsparumą (pavyzdžiui, ligoninių pasirengimą krizėms) ir kaip Prancūzijos plano dalį prisidėti prie taikos palaikymo Ukrainoje.
„Manau, kad tai yra dalis bendro supratimo, jog reikia didinti atsparumą, įskaitant tokias priemones kaip ligoninių pasirengimas ekstremalioms situacijoms.
Aišku, tai gali būti susiję ir su tuo, kad Prancūzija planuoja įsitraukti į taikos palaikymo procesą Ukrainoje“, – akcentavo profesorius.
VU TSPMI dėstytojas komentavo, kad apskritai galimas Prancūzijos dalyvavimas taikos palaikymo misijoje gali reikšti nuostolių riziką, todėl iš anksto yra teikiami nurodymai pasiruošti tokioms itin ekstremalioms situacijoms.
„Galbūt tai reiškia, kad pirmą kartą po ilgesnio laiko jie gali susidurti su netektimis, ypač jeigu nemaža dalis prancūzų būtų skirta taikos palaikymo pajėgoms.
Natūralu, kad iš anksto duodami administraciniai nurodymai, kaip tokioms situacijoms ruoštis“, – pabrėžė politologas.
Trumpo pastangos įtikinti Putiną nėra veiksmingos
VU TSPMI dėstytojas, profesorius, politologas T. Janeliūnas sakė, kad nežinia, ar tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino yra įtampos. Iš šalies ja, atrodo, jog V. Putinas manipuliuoja D. Trumpu, nes šiam nepavyksta pasiekti realių derybų ar taikos susitarimo, ir tik pats JAV prezidentas viešai to nepripažįsta.
„Sunku spręsti, ar jie ten jaučia kažkokią įtampą, ar ne, bet bent jau tai, kad nepavyksta Trumpui pasiekti realių derybų arba susitarimo, kuris vestų į paliaubas ar taikos susitarimą, iš išorės atrodytų taip, lyg Putinas jį vedžiotų už nosies.
Apie tai kalba visi, turbūt išskyrus patį prezidentą. Todėl sunku pasakyti, kaip pats Trumpas jaučiasi“, – kalbėjo jis.
Pasak eksperto, D. Trumpo pastangos įtikinti V. Putiną yra neveiksmingos, todėl jam teks arba keisti strategiją, arba pasitraukti iš proceso, nes priešingu atveju jis gali nusivilti ir nebesiekti surengti V. Putino bei V. Zelenskio derybų.
„Manau, kad jam dabartinė situacija tikrai neturėtų patikti, ir galiausiai vienaip ar kitaip kažkas turėtų keistis, nes kol kas neatrodo, kad D. Trumpo pastangos įtikintų V. Putiną. Jis realiai norėtų eiti į derybas su ukrainiečiais, bet D. Trumpo veiksmai rezultatų neduoda.
Bet kuriam politikui tai būtų akivaizdu: reikėtų arba keisti santykius su partneriais ir naudoti kitas priemones, arba tiesiog atsitraukti iš šio proceso. Yra gana didelė tikimybė, kad Trumpas nusivils viskuo ir galiausiai nebesistengs V. Putino ir V. Zelenskio sujungti į bendras derybas“, – dalinosi pašnekovas.
Trumpo silpnumas ir Putino galia
Politologas Vytautas Dumbliauskas teigė, kad D. Trumpas šiuo metu yra pasimetęs, nes net pats V. Putinas jo nepaiso. Ekspertas pateikė palyginimą su vienu specifiniu incidentu, kada D. Trumpas prie V. Putino jautėsi labai panašiai.
„Ateities nuspėti neįmanoma, tačiau akivaizdu, kad D. Trumpas atrodo pasimetęs, nes V. Putinas visiškai jo nepaiso. Trumpas pats save įstūmė į kampą, kai žadėjo karą užbaigti per 24 valandas. Dabar jis mato, kad yra bejėgis. Be to, Putinas, jo paties žodžiais, iš jo atvirai tyčiojasi.
Kyla rimtas įtarimas, kad D. Trumpas tiesiog bijo V. Putino. Gali būti, kad rusai turi kažkokių paslapčių, kurių D. Trumpas nenori atskleisti. Tai buvo akivaizdu 2018-aisiais Helsinkyje, kur jo susitikimas su V. Putinu buvo visiškai nesėkmingas – V. Putinas šypsojosi, o D. Trumpas atrodė pasimetęs. Kalbėtojo nuomone, bet koks psichologas patvirtintų, kad Trumpas bijo Putino“, – pasakojo jis.
Pašnekovas teigia, kad D. Trumpas yra savo paties kvailumo įkaitas. Jis prišnekėjo vėjų, kad užbaigs karą ir kad su V. Putinu yra draugai, o V. Putinas atvirai tyčiojasi. D. Trumpas politikoje elgiasi kaip versle, nors ir ten nebuvo itin sėkmingas, bankrutavęs šešis kartus. Jo aplinka taip pat nekompetentinga, neišmananti tarptautinės politikos, o tai kelia nerimą.
Vadina Europos lyderių nekompetencija
V. Dumbliauskas taip pat atkreipė dėmesį į pranešimus, jog Prancūzijos ligoninės turėtų būti pasirengusios karo padėčiai iki kovo mėnesio. Jis tai laiko Kremliaus skleidžiamu melu, kurio tikslas – kelti paniką.
Nors prancūzai galbūt dabar kitaip žiūri į Ukrainos įvykius, Vakarų Europos lyderiai, anot eksperto, yra politiniai impotentai, kurie vis dar netiki, kad V. Putinas gali ateiti ir žudyti žmones.
Jis pastebi, kad Vakarų Europos lyderiai vis dar įsivaizduoja, kad su Rusijos diktatoriumi galima užmegzti verslo ryšius, tačiau V. Putino siekis nėra tik pinigai.
„Jie mano, kad su juo galima prekiauti ir daryti verslą. Vis dėlto, V. Putino tikslas – ne pinigai, o įeiti į istoriją kaip caras. Jo turtas siekia milijardus, todėl pinigai jam neberūpi. Jis nori būti vienu iš pasaulio valdovų.
Europiečiai, kalbėtojo nuomone, turi susimąstyti. Nors Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pavadino V. Putiną „didžiausiu šių laikų karo nusikaltėliu“, tai yra tik nedidelis prablaivėjimas.
Lietuva turėtų mokytis iš prancūzų ir visa Europa geriau pasiruošti
Pasak politologo, ligoninės, ypač Lietuvoje, turi ruoštis karui, tačiau patikrinus paaiškėjo, kad jos nepasiruošusios. Kalbėtojas baiminasi, kad Europai reikės išgyventi karą ir žūti 10–20 milijonų žmonių, kad ji atsibustų.
V. Dumbliauskas nuomone, ukrainiečiai gina visą Europą, ir piktinasi, kad kai kurie žmonės burbuliuoja, jog nebereikia jiems padėti. Jis ragina pagalvoti, kas atsitiktų, jei rusai ateitų į Lietuvą. Rusai žudo net Ukrainos rusus, o lietuviai jiems yra „visiškiausi fašistai“.
