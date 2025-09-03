Volodymyras Zelenskis apie naujausius Rusijos smūgius: „Tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako“

V. Putinas šiuo metu yra Pekine, kur susitiko su Kinijos ir Šiaurės Korėjos lyderiais.
„Putinas demonstruoja savo nebaudžiamumą. Ir tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako. Tik dėl nepakankamo spaudimo, pirmiausia Rusijos karo ekonomikai, ši agresija tęsiasi“, – prieš susitikimus su Baltijos ir Šiaurės valstybių pareigūnais Danijoje sakė V. Zelenskis.
Kyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos praėjusią naktį paleido daugiau nei 500 dronų ir raketų į Ukrainą per didelio masto ataką, daugiausia nukreiptą į vakarinę šalies dalį.
