TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis apie naujausius Rusijos smūgius: „Tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako“

2025-09-03 11:20 / šaltinis: BNS
2025-09-03 11:20

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas naujais smūgiais Ukrainai demonstruoja savo nebaudžiamumą. 

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas naujais smūgiais Ukrainai demonstruoja savo nebaudžiamumą. 

1

V. Putinas šiuo metu yra Pekine, kur susitiko su Kinijos ir Šiaurės Korėjos lyderiais. 

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Putinas demonstruoja savo nebaudžiamumą. Ir tai neabejotinai reikalauja pasaulio atsako. Tik dėl nepakankamo spaudimo, pirmiausia Rusijos karo ekonomikai, ši agresija tęsiasi“, – prieš susitikimus su Baltijos ir Šiaurės valstybių pareigūnais Danijoje sakė V. Zelenskis.

Kyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos praėjusią naktį paleido daugiau nei 500 dronų ir raketų į Ukrainą per didelio masto ataką, daugiausia nukreiptą į vakarinę šalies dalį.

