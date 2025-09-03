Putinas spjovė Trumpo žmonai į veidą: „Tai turėtų būti paskutinis lašas“

„Kiekvienas vaikas savo širdyje puoselėja tas pačias tylias svajones. <...> Jie svajoja apie meilę, galimybes ir saugumą nuo pavojų“, – rašė ji.
„Pone Putinai, jūs vienas galite atkurti jų melodingą juoką. Saugodamas šių vaikų nekaltumą, jūs padarysite daugiau nei tik tarnausite Rusijai – jūs tarnausite pačiai žmonijai“, – tęsė ji.
Putinas veiksmais atsakė į Melanios Trump laišką
V. Putinas pateikė ne vieną atsakymą – paleido masines dronų ir raketų atakas. Praėjusią savaitę vien Kyjive žuvo 23 žmonės, tarp jų – keturi vaikai.
Šis smūgis buvo įžeidimas pirmosios ponios M. Trump atžvilgiu. Tai taip pat buvo įžeidimas D. Trumpui, kuris asmeniškai įteikė žmonos laišką V. Putinui per susitikimą Aliaskoje.
V. Putinas nuo karo pradžios sąmoningai taiko į vaikus. Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, Rusija smogė daugiau nei 3 560 mokyklų, 371 buvo sunaikinta. Šių atakų metu žuvo 652 vaikai, 2 142 buvo sužeisti, o dar 2 193 tebėra dingę be žinios.
UNICEF skaičiuoja, kad vidutiniškai kas savaitę žūsta arba sužeidžiama apie 16 Ukrainos vaikų. Be to, Ukrainos vaikai yra priversti mokytis slėptuvėse, o pamokos nuolat pertraukiamos oro pavojaus sirenų.
Tačiau V. Putino praėjusią savaitę surengtas išpuolis buvo kitoks. Panašu, kad jis norėjo perduoti D. Trumpui ir kitiems lyderiams žinią, kad abejoja jų ryžtu.
Be Ukrainos objektų, Rusija taip pat smogė ES biurams Kyjive, Britų tarybos biurams. Rusai taip pat smogė amerikiečių gamyklai „Flex Ltd.“
Putinas turėjo visas galimybės įrodyti, kad nori taikos
„D. Trumpas suteikė V. Putinui visas galimybes įrodyti, kad jis yra suinteresuotas taika. Irano atžvilgiu D. Trumpas nustatė 60 dienų terminą, per kurį šalis turėjo sutikti nutraukti savo branduolinę programą, o kai jos lyderiai kvailai praleido tą terminą, 61-ą dieną Izraelis pradėjo bombardavimus, o netrukus po to – operaciją „Midnight Hammer“, per kurią Jungtinės Valstijos „sunaikino“ Irano branduolines bazes.
Tačiau Ukrainoje V. Putinui buvo leista praleisti vieną terminą po kito. D. Trumpas pamažu didino spaudimą V. Putinui, neseniai įvedė antrines sankcijas Indijai už Rusijos naftos pirkimą ir padidino ginklų pardavimus Ukrainai. Tačiau jis dar nesudavė lemiamo smūgio V. Putinui.
Galbūt tai iš dalies yra dėl to, kad, skirtingai nei Iranas, V. Putinas užmezgė ryšius su D. Trumpu – telefonu ir asmeniškai užtikrindamas jį, kad nori taikos. D. Trumpas buvo teisus, suteikdamas Rusijos lyderiui visas galimybes savo žodžius patvirtinti konkrečiais veiksmais. Tačiau praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo D. Trumpo antrosios kadencijos pradžios, V. Putinas to nepadarė“, – teigiama straipsnyje.
Kol D. Trumpui nesiseka su Rusija, Ukraina atrodo sukalbamesnė. Ukraina kol kas sutinka su dauguma JAV reikalavimais, tuo pačiu metu juos Rusija atmeta. Ukraina sutinka nutraukti karo veiksmus ir sėsti prie derybų stalo, tačiau Rusija, priešingai – toliau puola Ukrainos civilius, kartu tai spjūvis ir amerikiečiams.
Prieš susitikimą Aliaskoje D. Trumpas sakė, kad Rusijos lauks giežtos pasekmės, jei V. Putinas nesutiks su paliaubomis. Galiausiai D. Trumpas pamiršo savo pažadą.
„Dabar Putinas atsakė į Trumpo diplomatiją ir jo žmonos nuoširdų laišką smūgiu į veidą – barbarišku puolimu, kuris aiškiai parodo, kad jam nerūpi atkurti melodingą Ukrainos vaikų juoką.
Tai turėtų būti paskutinis lašas. Putinas savo žiaurumu parodė, kad jis savanoriškai nenutrauks savo puolimo prieš Ukrainą – jį reikia priversti. Taigi, pradėkime prievartą“, – apibendrina leidinys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
aplenkus čigonus ir žydus.
Ir planeta jums ir mums atsidėkos