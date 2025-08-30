Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Kai ji kalba, žmonės klausosi“: kaip Melania Trump tyliai keičia JAV žaidimą

2025-08-30 20:40 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-30 20:40

Įtakinga, tačiau mažai matoma viešumoje. Taip CNN pristato pirmosios JAV ponios Melanios Trump vaidmenį antrosios Donaldo Trumpo kadencijos metu.

Melania Trump ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Įtakinga, tačiau mažai matoma viešumoje. Taip CNN pristato pirmosios JAV ponios Melanios Trump vaidmenį antrosios Donaldo Trumpo kadencijos metu.

REKLAMA
M. Trump daugiau nei mėnesį nesirodė Baltuosiuose rūmuose, tačiau kai jos vyras ruošėsi susitikimui su Vladimiru Putinu, ji tyliai užsiiminėjo diplomatija. Ji parašė laišką V. Putinui, jį D. Trumpas perdavė Aliaskoje.

„Kiekvienas vaikas savo širdyje puoselėja tuos pačius tylius sapnus, nesvarbu, ar jis gimė atsitiktinai kaimo vietovėje, ar didingame miesto centre. Jie svajoja apie meilę, galimybes ir saugumą nuo pavojų“, – laiške rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

JAV pirmosios ponios darbus stebintys žmonės sako, kad šis epizodas įrodo jos nepastebimą, bet įtakingą vaidmenį Donaldo Trumpo antrosios kadencijos metu. Vaidmuo išlieka įtakingas nepaisant to, kad M. Trump fiziškai nėra Vašingtone.

REKLAMA

Donaldas Trumpas ir Melania Trump liepos 4-ąją
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Melania Trump liepos 4-ąją

Retai matoma viešumoje JAV pirmoji ponia Melania Trump

JAV pirmoji ponia retai pasirodo viešumoje. Ji nelydėjo vyro į Aliaską, nebuvo šalia per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Europos lyderiais.

„Per šią kadenciją ji pasirodė viešumoje tik 19 dienų, palyginti su 40 dienomis per praėjusią kadenciją“, – skaičiuoja CNN.

REKLAMA
REKLAMA

Sumažėjo ir jos komanda. Tačiau, pasak šaltinių, M. Trump dažnai bendrauja su savo vyru, dažnai siunčia jam žinutes ar skambina. Kaip ir jos vyras, pirmoji ponia nuolat seka naujienas. D. Trumpas pats yra sakęs, kad po ankstesnių jo pokalbių su V. Putinu, M. Trump parodė skepticizmą.

„Aš sakau pirmajai poniai: „Žinai, šiandien kalbėjau su Vladimiru – turėjome nuostabų pokalbį.“ Ji atsakė: „O, tikrai? Dar vienas miestas ką tik buvo bombarduotas“, – pasakojo D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šis momentas suteikė retą galimybę pažvelgti į tai, kaip atrodo M. Trump ir D. Trumpo santykiai.

„Manau, kad daugelis žmonių nepakankamai vertina, kokia normali pora jie yra. <...> Jis klausosi jos ir prašo jos patarimo. Ji įsikiša tik tada, kai tikrai nori kažką pasiekti – ir ji tikrai rūpinasi vaikais“, – sako minėto leidinio šaltinis.

REKLAMA

Laiške V. Putinui M. Trump netiesiogiai užsiminė apie „tamsą“, kuri apgaubia karo paveiktus vaikus, ir pareiškė Rusijos lyderiui, kad jis turi galią „vienas atkurti jų melodingą juoką“.

Ji konkrečiai nepaminėjo Ukrainos, bet nuo karo pradžios Rusija kaltinama pagrobusi tūkstančius Ukrainos vaikų.

Nors M. Trump veiksmai buvo kritikuojami Rusijoje, Ukrainoje jai dėkojama. Kai kurie ją juokais ėmė vadinti „agente Melania Trumpenko“. Po jos laiško V. Putinui, V. Zelenskio žmona Olena parašė laišką, adresuotą M. Trump.

REKLAMA

Donaldas Trumpas ir Melania Trump
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Melania Trump

Vaikai – jautri tema Melaniai Trump

M. Trump nėra viešai pareiškusi savo pozicijos dėl Ukrainos ar Gazos, tačiau iš D. Trumpo žodžių galima spręsti, kad nuomonę ji turi.

„Ji mano, kad tai siaubinga“, – liepą sakė D. Trumpas apie vaizdus iš Gazos.

„Ji mato tas pačias nuotraukas, kurias matote jūs, kurias matome mes visi. Manau, kad visi, išskyrus labai šaltakraujiškus arba dar blogesnius – bepročius – negali pasakyti nieko kito, tik kad tai siaubinga, kai matai tuos vaikus“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvusi Lauros Bush personalo vadovė Anita McBride sako, kad M. Trump „nuosekliai dėmesį skiria vaikų saugumui ir jų ateičiai".

 

Anot jos, praeityje jau yra buvę atvejų, kai pirmosios ponios užima tvirtas pozicijas tam tikrais klausimais. A. McBride pastebi, kad Nancy Reagan tiesiogiai kreipėsi į Sovietų Sąjungos prezidentą Michailą Gorbačiovą, siekdama taikos, parašė laišką jo žmonai. Jackie Kennedy parašė Sovietų Sąjungos ministrui pirmininkui Nikitai Chruščiovui, išreikšdama viltį dėl taikos po savo vyro mirties. Laura Bush kreipėsi į žurnalistus Baltųjų rūmų spaudos salėje, papeikdama Mianmaro režimą.

REKLAMA

„Pirmosios ponios turi unikalų moralinį autoritetą. <...> Aš sveikinu ponią Trump už tai, kad ji savo platformą naudoja tokiems svarbiems dalykams, ypač šiuo kritiniu momentu pasaulio istorijoje“, – sako A. McBride.

M. Trump susirūpinimas vaikais pastebimas ir kituose kontekstuose, ne tik karo.

„Ji nuoširdžiai rūpinasi tragedijomis ir dalykais, susijusiais su vaikais. Tikiu jos nuoširdumu, kai ji dalyvauja“, – sako buvusi CNN žurnalistė, knygos „Free, Melania“ autorė Kate Bennett.

REKLAMA

„Kai ji kalba, žmonės klausosi“

Bendrai žvelgiant į antrosios kadencijos darbus, M. Trump viešumoje šį kartą rodosi rečiau nei pirmosios kadencijos metu. Paskutinį kartą ji buvo pastebėta Baltuosiuose rūmuose liepos 11 d., kai kartu su prezidentu išvyko į Teksasą.

Pernai ji pasirodydavo šiek tiek dažniau, tačiau šiais metais, kai poros sūnus Barronas studijuoja Niujorko universitete, jos pasirodymai tapo kur kas retesni.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji stovėjo vyro šalia daugiau nei tuzine viešų renginių, kartu su juo dalyvavo dviejose kelionėse po ekstremalių gamtos stichijų ir surengė tris solo renginius.

Ji praleido simbolinius momentus, kuriuose tradiciškai dalyvavo jos pirmtakės.

„Nemanau, kad tai yra kažkas asmeniško“, – CNN sakė vienas šaltinis, pridurdamas, kad „ji tiesiog nėra suinteresuota“ šio vaidmens atributika.

REKLAMA

 

Vašingtone ji turi labai mažą personalą, palyginti su savo pirmosios kadencijos komanda. Ją tuomet sudarė apie 11 darbuotojų.

Remiantis Kongresui pateiktu ataskaita, liepos 1 d. pirmoji ponia turėjo penkis nuolatinius darbuotojus, kurių metinis darbo užmokestis sudarė 634 200 JAV dolerių.

Jill Biden turėjo daugiau nei 20 darbuotojų, kurių metinis darbo užmokestis siekia beveik 2,5 mln. dolerių. Michelle Obama turėjo 12 nuolatinių darbuotojų.

REKLAMA

Retame interviu „Fox News“ prieš vyro grįžimą į pareigas Melania Trump sakė, kad nenori „skubėti“ samdyti darbuotojų ir nori užtikrinti, kad jos darbuotojai „tarnautų jai“, o ne savo interesams.

Toks dvejojimas gali būti susijęs su buvusių darbuotojų išdavystės atvejais. Stephanie Winston Wolkoff, buvusi ilgametė draugė ir vyresnioji patarėja, slapta įrašė pirmosios ponios pokalbius ir parašė memuarus apie jų santykius.

REKLAMA
REKLAMA

Net neturėdama stiprios komandos, M. Trump dar nepateikė jokių naujų politikos tikslų, nedalyvavo jokiose užsienio ar vidaus kelionėse. Ji taip pat nepaskelbė jokių oficialių vizitų į Baltuosius rūmus planų.

Vis dėlto jos neseniai išsakyti, nors ir netiesioginiai, komentarai apie du sunkiai išsprendžiamus konfliktus leidžia numanyti jos įtaką.

„Kai ji kalba, žmonės klausosi – ar tai dėl to, kad ji retai kalba, nežinau, bet ji tikrai turi platformą. Ji turėtų tuo pasinaudoti“, – apibendrina šaltinis, artimas D. Trumpui.

