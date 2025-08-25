Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prieš Lee Jae-myungo vizitą sako, kad P. Korėjoje vyksta „valymas arba revoliucija“

2025-08-25 17:34 / šaltinis: BNS
2025-08-25 17:34

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Pietų Korėjoje, regis, vyksta „valymas arba revoliucija“, likus kelioms valandoms iki naujojo prezidento Lee Jae-myungo derybų Baltuosiuose rūmuose.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Pietų Korėjoje, regis, vyksta „valymas arba revoliucija“, likus kelioms valandoms iki naujojo prezidento Lee Jae-myungo derybų Baltuosiuose rūmuose.

REKLAMA
0

„KAS VYKSTA PIETŲ KORĖJOJE? Panašu į valymą arba revoliuciją. Mes negalime to leisti ir kartu ten plėtoti verslo“, – parašė D. Trumpas, nenurodydamas, ką tiksliai turėjo omenyje.

Pietų Korėjos prokurorai sekmadienį išdavė buvusio ministro pirmininko Han Duck-soo arešto orderį, apkaltindami jį padėjus buvusiam prezidentui Yoon Suk-yeolui gruodį paskelbti karo padėtį. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų