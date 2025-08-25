Trumpas prieš Lee Jae-myungo vizitą sako, kad P. Korėjoje vyksta „valymas arba revoliucija“

„KAS VYKSTA PIETŲ KORĖJOJE? Panašu į valymą arba revoliuciją. Mes negalime to leisti ir kartu ten plėtoti verslo“, – parašė D. Trumpas, nenurodydamas, ką tiksliai turėjo omenyje.
Pietų Korėjos prokurorai sekmadienį išdavė buvusio ministro pirmininko Han Duck-soo arešto orderį, apkaltindami jį padėjus buvusiam prezidentui Yoon Suk-yeolui gruodį paskelbti karo padėtį.
