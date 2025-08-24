Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: JAV išveda dalį pajėgų iš Irako

2025-08-24 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 14:13

Jungtinės Valstijos iš bazių Irake atitraukia dalį savo pajėgų. Dalis amerikiečių karių laipsniškai paliks Ain al Assado bazę Anbaro provincijoje bei bazę „Victoria“ netoli sostinės Bagdado oro uosto, pranešė agentūra „dpa“, remdamasi saugumo šaltiniais. Tačiau nedidelis skaičius kareivių kaip konsultantai ir instruktoriai liks bazėse.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos iš bazių Irake atitraukia dalį savo pajėgų. Dalis amerikiečių karių laipsniškai paliks Ain al Assado bazę Anbaro provincijoje bei bazę „Victoria“ netoli sostinės Bagdado oro uosto, pranešė agentūra „dpa“, remdamasi saugumo šaltiniais. Tačiau nedidelis skaičius kareivių kaip konsultantai ir instruktoriai liks bazėse.

REKLAMA
5

JAV ar Irakas kol kas šios informacijos nepatvirtino.

Karių išvedimas yra ankstesnio Irako vyriausybės ir Vašingtono susitarimo dėl dalinio pasitraukimo iš kai kurių bazių iki rugsėjo pabaigos dalis. Maždaug prieš metus JAV paskelbė, kad karinis buvimas Irake bus pertvarkytas į saugumo partnerystę. Tai nebus dalinių išvedimas, savo laiku teigė Vašingtonas, tačiau detalių nenurodė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV Irake ir kaimyninėje Sirijoje vadovauja tarptautinei kovos su „Islamo valstybe“ (IS) koalicijai. Operacija prasidėjo, kai IS 2014 m. užėmė dideles teritorijas abiejose šalyse. IS laikoma kariniu požiūriu įveikta, tačiau Irake ir Sirijoje toliau veikia IS kovotojai, kurie, be kita ko, vykdo išpuolius.

REKLAMA
REKLAMA

JAV vyriausybės teigimu, pastaruoju metu Irake buvo dislokuota apie 2 500 amerikiečių karių. Irako šaltinių duomenimis, jų buvo daugiau kaip 3 000. Sirijoje, anot Pentagono, buvo apie 700 kareivių. Irako saugumo šaltinių teigimu, dabar atitraukiami daliniai ateityje bus dislokuoti Irako kurdų regione ir kaimyniniame Kuveite.

Irako ministras pirmininkas Mohammedas al Sudanis jau seniai patiria Iranui lojalių grupuočių, taip pat politinių partijų  spaudimą spartinti JAV pajėgų išvedimą. Kartu Irako saugumo pajėgos toliau kliaunasi JAV pajėgų parama, pavyzdžiui, vykdant sausumos ar oro operacijas, skirtas sulaikyti ar nukauti IS vadeivas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų