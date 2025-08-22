Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas prabilo, ar dalyvaus Putino ir Zelenskio derybose: jie kaip aliejus ir actas

2025-08-22 17:50 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-08-22 17:50

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad surengti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos lyderio Vladimiro Putino susitikimą yra taip pat sunku kaip sumaišyti aliejų ir actą, rašo portalas „SkyNews“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad surengti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos lyderio Vladimiro Putino susitikimą yra taip pat sunku kaip sumaišyti aliejų ir actą, rašo portalas „SkyNews".

1

„Pažiūrėsime, ar Putinas ir Zelenskis bendradarbiaus“, – atsakė D. Trumpas po paklausimo, ar ketina dalyvauti planuojamame susitikime, kuriame turėtų dalyvauti V. Zelenskis ir V. Putinas.

„Žinote, tai primena aliejų ir actą. Jie nelabai gerai sutaria dėl suprantamų priežasčių.

<...> Tada pažiūrėsime, ar man reikės ten būti. Aš mieliau to nedaryčiau“, – pridūrė jis.

Lavrovas žada: Rusija parodys lankstumą dėl „keleto punktų“

Rusija sutiko parodyti lankstumą dėl keleto punktų, kuriuos po viršūnių susitikimo Aliaskoje pasiūlė Donaldas Trumpas, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.

Anot „Sky news“, S. Lavrovas taip pat nurodė, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Anot jo, kol kas nėra planuojamas joks susitikimas.

V. Putinas ir V. Zelenskis asmeniškai nesusitiko nuo 2019 m.

V. Zelenskis apie saugumo garantijas Rusijai: „Nežinau, kas jiems grasina“

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nesuprantantis, kodėl Rusijai reikalingos saugumo garantijos, juk būtent Rusija yra agresorė. 

„Kai Rusija kelia saugumo garantijų klausimą, aš, tiesą sakant, nežinau, kas jiems grasina. Jie užpuolė mus (...) ir aš nelabai suprantu, kokių garantijų reikia agresorei. Garantijų nuo ko? Man tai nėra aišku. Manau, kad mūsų partnerės Europoje nori užkirsti kelią karo pasikartojimui ir Rusija yra vienintelė, galinti jį sukelti“, – per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis. 

Jis pabrėžė, jog Ukrainai reikia saugumo garantijų, kad „mes, mūsų vaikai ir anūkai tikrai žinotume, jog Rusija mūsų neužpuls“. 

„Tai yra saugumo garantijos prieš agresorę“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas ir pridūrė, kad agresorė yra Rusija. 

 

