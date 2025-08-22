FTB atliko kratą buvusio Trumpo patarėjo namuose

FTB agentai į J. Boltono namus Vašingtono priemiestyje Betesdoje įžengė anksti ryte, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Prie namo stovėjo policijos automobilis su įjungtais švyturėliais, o gatvėje būriavosi žurnalistai ir praeiviai. FTB direktorius Kashas Patelis tinkle „X“ parašė: „NIEKAS nėra aukščiau įstatymo (…) FTB agentai atlieka misiją.“
Pasak „The New York Times“ ir kitų JAV žiniasklaidos priemonių, atlikti kratą buvo įsakyta siekiant nustatyti, ar J. Boltonas neteisėtai dalinosi arba turėjo įslaptintos informacijos.
J. Boltonas dirbo D. Trumpo patarėju pirmosios jo kadencijos metu ir supykdė administraciją, kai išleido labai kritišką knygą pavadinimu „The Room Where it Happened“. 2021 m. D. Trumpą prezidento poste pakeitus Joe Bidenui, galiausiai buvo atsisakyta teisinių pastangų užblokuoti šios knygos išleidimą, argumentuojant, kad joje tariamai pateikiama įslaptinta informacija.
Nuo to laiko J. Boltonas tapo labai matomu ir kovingu D. Trumpo kritiku, jis dažnai pasirodo televizijos laidose ir spaudoje, kad pasmerktų žmogų, kurį yra pavadinęs „netinkamu eiti prezidento pareigas“. FTB krata rengiama praėjus septyniems mėnesiams po to, kai D. Trumpas iš jo ir dar keleto kitų kritikų atėmė vyriausybės apsaugą.
