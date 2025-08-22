Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

FTB atliko kratą buvusio Trumpo patarėjo namuose

2025-08-22 15:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 15:55

JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai penktadienį atliko kratą prezidento Donaldo Trumpo kritiko, buvusio jo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Johno Boltono namuose.

Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai penktadienį vykdė kratą Johno Boltono (Džono Boltono) – Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) buvusio patarėjo nacionalinio saugumo klausimais, vėliau tapusio JAV prezidento kritiku – namuose. Žurnalistai matė, kaip FTB a BNS Foto

JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai penktadienį atliko kratą prezidento Donaldo Trumpo kritiko, buvusio jo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Johno Boltono namuose.

REKLAMA
0

FTB agentai į J. Boltono namus Vašingtono priemiestyje Betesdoje įžengė anksti ryte, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Prie namo stovėjo policijos automobilis su įjungtais švyturėliais, o gatvėje būriavosi žurnalistai ir praeiviai. FTB direktorius Kashas Patelis tinkle „X“ parašė: „NIEKAS nėra aukščiau įstatymo (…) FTB agentai atlieka misiją.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak „The New York Times“ ir kitų JAV žiniasklaidos priemonių, atlikti kratą buvo įsakyta siekiant nustatyti, ar J. Boltonas neteisėtai dalinosi arba turėjo įslaptintos informacijos. 

REKLAMA
REKLAMA

J. Boltonas dirbo D. Trumpo patarėju pirmosios jo kadencijos metu ir supykdė administraciją, kai išleido labai kritišką knygą pavadinimu „The Room Where it Happened“. 2021 m. D. Trumpą prezidento poste pakeitus Joe Bidenui, galiausiai buvo atsisakyta teisinių pastangų užblokuoti šios knygos išleidimą, argumentuojant, kad joje tariamai pateikiama įslaptinta informacija.

Nuo to laiko J. Boltonas tapo labai matomu ir kovingu D. Trumpo kritiku, jis dažnai pasirodo televizijos laidose ir spaudoje, kad pasmerktų žmogų, kurį yra pavadinęs „netinkamu eiti prezidento pareigas“. FTB krata rengiama praėjus septyniems mėnesiams po to, kai D. Trumpas iš jo ir dar keleto kitų kritikų atėmė vyriausybės apsaugą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Donaldas Trumpas žada per dvi savaites įvertinti taikos tarp Ukrainos ir Rusijos perspektyvas (1)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Permainingos nuotaikos: dėl Ukrainos ateities kyla tik daugiau klausimų (27)
Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
Šakalienė įvertino Putino retoriką po susitikimo Aliaskoje: eilinės manipuliacijos ir grasinimai (22)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kodėl Aliaskoje? Ekspertai atskleidė, kodėl Trumpo ir Putino akistata vyks šioje vietoje (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų