Teksasas ir Kalifornija skuba perbraižyti rinkimų žemėlapius

Kova tarp dviejų didžiausių JAV valstijų prasidėjo prezidentui Donaldui Trumpui siekiant apsaugoti Respublikonų partijos turimą nedidelę daugumą JAV atstovų rūmuose ir išvengti Demokratų partijos tyrimų nuo 2027 m.
Spaudžiami D. Trumpo, Teksaso respublikonai ėmėsi veikti, o už demokratiją pasisakantys aktyvistai perspėja, kad rinkimų žemėlapių perbraižymas gali išplisti šalies mastu. Teksaso atstovų rūmai trečiadienį patvirtino naujas Kongreso rinkimų žemėlapio ribas, kurios, tikėtina, leistų respublikonams iškovoti penkias papildomas vietas.
Teksaso valstijos senatas turėjo įstatymo projektui pritarti penktadienį, o tada jį pasirašytų gubernatorius Gregas Abbottas.
Tačiau Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, galimas demokratų kandidatas 2028 m. prezidento rinkimuose, į tokius veiksmus atsakė pristatydamas planą perbraižyti Kalifornijos rinkimų žemėlapio ribas, kuris būtų palankus demokratams ir jie galėtų laimėti papildomas penkias vietas – tiek pat, kiek respublikonai Teksase. Demokratų kontroliuojama Kalifornijos valstijos asamblėja ir senatas ketvirtadienį didele balsų persvara pritarė šiam planui.
Asamblėjos pirmininkas Robertas Rivasas sakė, kad Demokratų partija neleis autoritarizmui užgrobti šalies politinę sistemą ir priešinsis D. Trumpo norui „užgrobti valdžią“.
Kalifornijos rinkėjai dabar turės referendume pasisakyti, ar jie pritaria, kad rinkimų apygardų ribos būtų laikinai pakeistos iki 2030 m.
Rinkimų apygardų ribos paprastai keičiamos kartą per dešimtmetį, atsižvelgiant į demografinius pokyčius, kuriuos atskleidžia naujausias surašymas.
Neįprastas bandymas dešimtmečio viduryje keisti rinkimų apygardų ribas Teksase gali sukelti abipusę kovą tarp demokratų ir respublikonų, į kurią bus įtrauktos labiau liberalios Ilinojaus ir Niujorko valstijos, ir konservatyvesnės Florida, Luiziana, Ohajas, Indiana ir Misūris.
„Dabar dalyvauja ir nuostabioji Misūrio valstija“, – ketvirtadienį socialinėje žiniasklaidoje pareiškė D. Trumpas, tikėtina, kalbėdamas apie rinkimų apygardų ribų keitimą.
„Nesu nustebęs. Tai nuostabi valstija su puikiais žmonėmis. Aš ten triuškinamai laimėjau visus tris kartus. Vėl laimėsime kadencijos vidurio rinkimus Misūryje, labiau ir geriau nei bet kada anksčiau!“ – skelbė D. Trumpas.
Tačiau Niujorko demokratė gubernatorė Kathy Hochul ragina priešintis „paskutiniam desperatiškai valdžios įsikibusios partijos atodūsiui“. Ji žada nugalėti D. Trumpą „jo paties žaidime“.
Buvęs prezidentas Barackas Obama pritaria Kalifornijos demokratų žingsniams keisti rinkimų žemėlapį ir mano, kad gubernatorius G. Newsomas tinkamai sprendžia susidariusią padėtį.
Anot B. Obamos, Teksasas mokosi iš Baltųjų rūmų, kaip manipuliuoti rinkimų apygardų ribomis, kad respublikonai išlaikytų valdžią nepaisant jų nepopuliarių sprendimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!