TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis užsimena apie daugiau kontratakų

2025-08-22 06:56 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 06:56

 Ukraina, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nuo nuolatinės gynybos turi pati pereiti į puolimą. „Šitas karas turi baigtis, turime daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis vakariniame vaizdo kreipimesi. Kremliaus vadovas esą supranta „tik jėgą ir spaudimą“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

 Ukraina, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nuo nuolatinės gynybos turi pati pereiti į puolimą. „Šitas karas turi baigtis, turime daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis vakariniame vaizdo kreipimesi. Kremliaus vadovas esą supranta „tik jėgą ir spaudimą“.

Ukrainos kariuomenė, anot V. Zelenskio, toliau saugos šalį ir žmones. Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas visiškai teisus, kad tai turi vykti ne tik ginantis. „Labai sunku, o gal ir neįmanoma laimėti karo nepuolant įsibrovėlių šalies“, –  rašė D. Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Truth Social“. 

Ukrainos pajėgos praėjusiomis dienomis jau suengė kontratakų, be kita ko, Sumų srityje šiaurės rytuose bei prie Pokrovsko pietryčiuose. Prie Pokrovsko būta pirmųjų laimėjimų, tinkle „Telegram“ pranešė kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis. Čia atkovotos šešios gyvenvietės. Šių pranešimų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.

