Zelenskis užsimena apie daugiau kontratakų

Ukrainos kariuomenė, anot V. Zelenskio, toliau saugos šalį ir žmones. Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas visiškai teisus, kad tai turi vykti ne tik ginantis. „Labai sunku, o gal ir neįmanoma laimėti karo nepuolant įsibrovėlių šalies“, – rašė D. Trumpas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Truth Social“.
Ukrainos pajėgos praėjusiomis dienomis jau suengė kontratakų, be kita ko, Sumų srityje šiaurės rytuose bei prie Pokrovsko pietryčiuose. Prie Pokrovsko būta pirmųjų laimėjimų, tinkle „Telegram“ pranešė kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis. Čia atkovotos šešios gyvenvietės. Šių pranešimų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
