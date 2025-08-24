Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: JAV draudžia Ukrainai naudoti ATACMS raketas prieš taikinius Rusijoje

2025-08-24 08:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 08:46

Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, jau kelis mėnesius draudžia Ukrainai atakuoti taikinius Rusijoje jų pristatytomis ATACMS ilgojo nuotolio raketomis.

Zelenskis ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, jau kelis mėnesius draudžia Ukrainai atakuoti taikinius Rusijoje jų pristatytomis ATACMS ilgojo nuotolio raketomis.

REKLAMA
4

Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV vyriausybės atstovais. JAV administracija esą apribojo Ukrainos karines operacijas šiais ginklais, Baltiesiems rūmams mėginant įtikinti Kremlių pradėti taikos derybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV vyriausybė įvedė aukščiausio lygio leidimų išdavimo procedūrą, rašo leidinys. Planuojamas atakas prieš Rusijos teritoriją turi asmeniškai autorizuoti JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas. Mažiausiai vieną kartą Ukraina kreipėsi su atitinkamu prašymu, tačiau jis buvo atmestas. Naudojimo ribojimai, anot leidinio, galioja ne tik ATACMS raketoms, bet ir prancūzų-britų „Storm-Shadow“ sparnuotosioms raketoms. Šios taikinių koordinates taip pat gauna iš JAV. ATACMS ir „Storm-Shadow“ veikimo nuotolis yra atitinkamai iki 300 ir 250 km.

REKLAMA
REKLAMA

Pentagonas ir Ukrainos vyriausybė kol kas nereagavo į prašymus pakomentuoti pranešimą.

Nustatydama leidimų išdavimo procedūrą, D. Trumpo administracija faktiškai atšaukė pirmtakės prezidento Joe Bideno vyriausybės sprendimą. Jis praėjusį lapkritį po ilgo delsimo leido naudoti ATACMS prieš taikinius Rusijoje. Pirmiausiai omenyje turėti taikiniai Rusijos Kursko srityje. D. Trumpas tada šį žingsnį pavadino „kvailu“. „Mes eskaluojame šį karą ir bloginame jį“, – sakė jis gruodį interviu žurnalui „Time“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Antanas Valionis. Nauji Putino ėjimai Ukrainoje ir Zelenskio noras surengti referendumą (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas niekada neišdrįs susitikti su Zelenskiu: įvardijo, kodėl (151)
JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)
JAV staiga sustabdė vizų išdavimą sunkvežimių vairuotojams iš užsienio
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Donaldas Trumpas žada per dvi savaites įvertinti taikos tarp Ukrainos ir Rusijos perspektyvas (2)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Permainingos nuotaikos: dėl Ukrainos ateities kyla tik daugiau klausimų (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų