Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Vokietijos paštas laikinai stabdo siuntų pristatymą į JAV

2025-08-22 17:32 / šaltinis: BNS
2025-08-22 17:32

Vokietijos pašto tarnyba penktadienį pranešė, kad laikinai stabdo siuntas į Jungtines Valstijas dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų muitų. 

Siuntos (asociatyvi nuotrauka). Lietuvos pašto nuotr.

Vokietijos pašto tarnyba penktadienį pranešė, kad laikinai stabdo siuntas į Jungtines Valstijas dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų muitų. 

REKLAMA
0

DHL, kuriai priklauso Vokietijos paštas „Deutsche Post“, sakė, kad šeštadienį laikinai sustabdys standartines siuntas į JAV. Tokias siuntas dažniausiai renkasi siųsti mažos įmonės. 

„Apribojimų, kurie, mūsų manymu, bus laikini, priežastis – nauji pašto pristatymo procesai, kuriuos įdiegė JAV pareigūnai“, – teigiama DHL pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Į svarbius klausimus dar neatsakyta, įskaitant tai, kas ir kaip turės mokėti muitus“, – priduriama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Kitos Europos pašto tarnybos, pavyzdžiui, Belgijoje, Austrijoje, Danijoje ir Lietuvoje, jau ėmėsi panašių priemonių.

REKLAMA

DHL teigė, kad skubias siuntas, sveriančias iki 70 kg, vis dar galima siųsti, nors tokia paslauga yra brangesnė. 

Individualūs klientai taip pat galės siųsti dovanas, kurių vertė neviršija 100 JAV dolerių (86 eurų), tačiau DHL perspėjo, kad tokios prekės bus papildomai tikrinamos, siekiant užtikrinti, kad šia paslauga nebūtų naudojamasi komerciniais tikslais. 

REKLAMA
REKLAMA

Liepos pabaigoje D. Trumpo administracija pareiškė, kad rugpjūčio 29 dieną panaikins de minimis išimtį, leidusią be muito įvežti mažas siuntas.

Dėl bendro 15 proc. tarifo buvo susitarta pagal praėjusio mėnesio pabaigoje Briuselio ir Vašingtono sudarytą susitarimą.

Balandį DHL paskelbė, kad sustabdo siuntų, kurių vertė viršija 800 eurų, pristatymą į Jungtines Valstijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas: muitai vėl daro Ameriką „didžią ir turtingą“ (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas skelbia apie 25 proc. muitus Indijos importui (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Rugpjūčio 1 d. JAV įves tarifus

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų