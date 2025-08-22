Vokietijos paštas laikinai stabdo siuntų pristatymą į JAV

DHL, kuriai priklauso Vokietijos paštas „Deutsche Post“, sakė, kad šeštadienį laikinai sustabdys standartines siuntas į JAV. Tokias siuntas dažniausiai renkasi siųsti mažos įmonės.
„Apribojimų, kurie, mūsų manymu, bus laikini, priežastis – nauji pašto pristatymo procesai, kuriuos įdiegė JAV pareigūnai“, – teigiama DHL pranešime.
„Į svarbius klausimus dar neatsakyta, įskaitant tai, kas ir kaip turės mokėti muitus“, – priduriama pranešime.
Kitos Europos pašto tarnybos, pavyzdžiui, Belgijoje, Austrijoje, Danijoje ir Lietuvoje, jau ėmėsi panašių priemonių.
DHL teigė, kad skubias siuntas, sveriančias iki 70 kg, vis dar galima siųsti, nors tokia paslauga yra brangesnė.
Individualūs klientai taip pat galės siųsti dovanas, kurių vertė neviršija 100 JAV dolerių (86 eurų), tačiau DHL perspėjo, kad tokios prekės bus papildomai tikrinamos, siekiant užtikrinti, kad šia paslauga nebūtų naudojamasi komerciniais tikslais.
Liepos pabaigoje D. Trumpo administracija pareiškė, kad rugpjūčio 29 dieną panaikins de minimis išimtį, leidusią be muito įvežti mažas siuntas.
Dėl bendro 15 proc. tarifo buvo susitarta pagal praėjusio mėnesio pabaigoje Briuselio ir Vašingtono sudarytą susitarimą.
Balandį DHL paskelbė, kad sustabdo siuntų, kurių vertė viršija 800 eurų, pristatymą į Jungtines Valstijas.
