Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos lyderiai rugpjūčio 27 dieną lankysis Moldovoje

2025-08-22 14:00 / šaltinis: BNS
2025-08-22 14:00

Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos lyderiai rugpjūčio 27 dieną lankysis Moldovoje, reikšdami paramą šiai Europos Sąjungos (ES) valstybei kandidatei, penktadienį pranešė Eliziejaus rūmai. 

(nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos lyderiai rugpjūčio 27 dieną lankysis Moldovoje, reikšdami paramą šiai Europos Sąjungos (ES) valstybei kandidatei, penktadienį pranešė Eliziejaus rūmai. 

REKLAMA
0

Proeuropietiškos prezidentės Maia Sandu kvietimu, Moldovos nepriklausomybės 34-ųjų metinių proga į Kišiniovą atvyks Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, kad „dar kartą patvirtintų visapusišką paramą Moldovos saugumui, suverenitetui ir europiniam keliui“, priduriama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Sandu yra griežta Rusijos kritikė ypač nuo tada, kad Kremlius 2022-aisiais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Ji ne kartą kaltino Rusiją politiniu kišimusi į buvusios sovietinės respublikos, esančios tarp karo draskomos Ukrainos ir ES bei NATO narės Rumunijos, reikalus.

REKLAMA
REKLAMA

Liepą Moldovos prezidentė įspėjo, kad Rusija gali bandyti kištis į rugsėjį vyksiančius rinkimus. Pasak M. Sandu, Kremlius planuoja pradėti manipuliavimo kampanijas ir kibernetines atakas, organizuoti apmokamus smurtinius protestus. 

REKLAMA

E. Macronas kovą susitikęs su  M.Sandu pasmerkė tai, ką pavadino vis labiau nevaržomais Rusijos bandymais destabilizuoti padėtį Moldovoje.

Remiantis liepos viduryje atlikta apklausa, M. Sandu partija „Veiksmas ir solidarumas“ šiuo metu pirmauja: už ją balsuotų 39 proc. gyventojų. Antroje vietoje yra prorusiška opozicinė Socialistų partija, už kurią šiuo metu balsuotų 14,9 proc. gyventojų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vokietija perkelia naikintuvus į Rytus: dar arčiau Rusijos (nuotr. SCANPIX)
Vokietija perkelia naikintuvus į Rytus: dar arčiau Rusijos (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų