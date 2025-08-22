Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos lyderiai rugpjūčio 27 dieną lankysis Moldovoje

Proeuropietiškos prezidentės Maia Sandu kvietimu, Moldovos nepriklausomybės 34-ųjų metinių proga į Kišiniovą atvyks Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, kad „dar kartą patvirtintų visapusišką paramą Moldovos saugumui, suverenitetui ir europiniam keliui“, priduriama pranešime.
M. Sandu yra griežta Rusijos kritikė ypač nuo tada, kad Kremlius 2022-aisiais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Ji ne kartą kaltino Rusiją politiniu kišimusi į buvusios sovietinės respublikos, esančios tarp karo draskomos Ukrainos ir ES bei NATO narės Rumunijos, reikalus.
Liepą Moldovos prezidentė įspėjo, kad Rusija gali bandyti kištis į rugsėjį vyksiančius rinkimus. Pasak M. Sandu, Kremlius planuoja pradėti manipuliavimo kampanijas ir kibernetines atakas, organizuoti apmokamus smurtinius protestus.
E. Macronas kovą susitikęs su M.Sandu pasmerkė tai, ką pavadino vis labiau nevaržomais Rusijos bandymais destabilizuoti padėtį Moldovoje.
Remiantis liepos viduryje atlikta apklausa, M. Sandu partija „Veiksmas ir solidarumas“ šiuo metu pirmauja: už ją balsuotų 39 proc. gyventojų. Antroje vietoje yra prorusiška opozicinė Socialistų partija, už kurią šiuo metu balsuotų 14,9 proc. gyventojų.
