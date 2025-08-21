Lenkijos vartotojų pasitikėjimas šį mėnesį stiprėjo

Bendras vartotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį mėnesį pakilo nuo minus 14,0 punkto iki minus 12,1 punkto.
Labiausiai iš šio indekso indekso sudedamųjų dalių per mėnesį pagerėjo šalies dabartinėmis ir būsimo ekonominės padėties, o kiek mažiau – namų ūkių finansinių perspektyvų bei svarbių pirkinių įsigijimo galimybių vertinimai.
Prasčiau nei prieš mėnesį buvo vertinama esama namų ūkių finansinė padėtis.
Per metus (šį mėnesį, palyginti su pernai rugpjūčiu) Lenkijos vartotojų pasitikėjimo indeksas pakilo 3,8 punkto.
Rodiklis gali įgyti reikšmes nuo minus 100 punktų iki plius 100 punktų, o jos rodo, kokios ekonominės nuotaikos visuomenėje pasireiškia stipriau – optimistinės ar pesimistinės.
