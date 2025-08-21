Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje nukritęs bepilotis orlaivis greičiausiai atskrido iš Baltarusijos

2025-08-21 15:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 15:25

Viename kaime Lenkijos rytuose nukritęs ir sprogimą sukėlęs bepilotis orlaivis greičiausiai atskrido iš Baltarusijos, pranešė prokuroras, informuoja „TVP World“.

Lenkijoje nukritęs bepilotis orlaivis greičiausiai atskrido iš Baltarusijos (nuotr. SCANPIX)
9

Viename kaime Lenkijos rytuose nukritęs ir sprogimą sukėlęs bepilotis orlaivis greičiausiai atskrido iš Baltarusijos, pranešė prokuroras, informuoja „TVP World“.

REKLAMA
0

Minimas objektas anksti trečiadienį nukrito kukurūzų lauke Osinų kaime, netoli Lukuvo miesto Liublino vaivadijoje. Policija į įvykio vietą buvo iškviesta apie 2 val. vietos laiku. 

Ketvirtadienį pateikdamas atnaujintą informaciją, Liublino apygardos prokuratūros vadovas Grzegorzas Trusiewiczius sakė, kad pirminiai duomenys rodo, jog šis prietaisas atskrido iš kaimyninės Baltarusijos, kuri yra artima Rusijos sąjungininkė. „Apklausėme keturis liudininkus (...) viskas rodo, kad jis atskrido iš Baltarusijos“, – pažymėjo G. Trusiewiczius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijoje nukrito ir sprogo karinis dronas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkijoje nukrito ir sprogo karinis dronas

Kalba apie provokaciją

Kiti Lenkijos pareigūnai dėl šio incidento ėmėsi kaltinti Maskvą. Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyzsas kalbėjo apie „provokaciją“.

REKLAMA
REKLAMA

G. Trusiewiczius nurodė, kad pareigūnai apklaus dar tris liudininkus ir toliau analizuos vaizdo medžiagą. „Nenorėčiau spėlioti, koks tai bepilotis orlaivis. Tai galėtų būti „Shahed“ (...) Perduosime turimą medžiagą ir įrodymus ekspertui, kuris nustatys, koks tai prietaisas“, – dėstė prokuroras.

Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskvai dėl incidento bus pareikštas oficialus protestas. Gynybos ministerija teigė, kad bepilotis orlaivis neturėjo kovinio užtaiso ir tikriausiai buvo imitacinis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų