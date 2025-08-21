Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgis rusams Kryme: sunaikintas traukinys, stoja eismas

2025-08-21 14:30 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-21 14:30

Laikinai okupuoto Krymo teritorijoje ketvirtadienį Ukrainos kariai sunaikino Rusijos krovininį traukinį su degalais ir tepalais, rašo UNIAN.

Smūgis rusams Kryme: sunaikintas traukinys, stoja eismas (nuotr. Telegram)
17

Laikinai okupuoto Krymo teritorijoje ketvirtadienį Ukrainos kariai sunaikino Rusijos krovininį traukinį su degalais ir tepalais, rašo UNIAN.

3

„Laikinai okupuotame Kryme sutrikdyta okupantų logistika! Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgos surengė specialią operaciją netoli Džankojaus geležinkelio stoties. Operacija vyko naktį į rugpjūčio 21 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialiųjų pajėgų kariai smogė rusų transporto priemonių parkui, gabenusiam degalus ir tepalus“, – cituojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų pranešimas.

Apsunkintas pietinės Rusijos kariuomenės grupuotės aprūpinimas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 830 rusų karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 20 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 073 530 karių, iš kurių 830 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 120 rusų tankų (+1), 23 157 šarvuotąsias kovos mašinas (+5), 31 789 artilerijos sistemas (+41), 1 471 raketų paleidimo sistemą (+1), 1 209 oro gynybos sistemas (+1), 422 karo lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 52 469 nepilotuojamuosius orlaivius (+315), 3 565 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 59 316 transporto priemonių ir kuro cisternų (+114), 3 944 specialiosios įrangos vienetus (+1).

Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.

