Smūgis rusams Kryme: sunaikintas traukinys, stoja eismas

„Laikinai okupuotame Kryme sutrikdyta okupantų logistika! Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgos surengė specialią operaciją netoli Džankojaus geležinkelio stoties. Operacija vyko naktį į rugpjūčio 21 d.
Specialiųjų pajėgų kariai smogė rusų transporto priemonių parkui, gabenusiam degalus ir tepalus“, – cituojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų pranešimas.
Apsunkintas pietinės Rusijos kariuomenės grupuotės aprūpinimas.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 830 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 20 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 073 530 karių, iš kurių 830 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 120 rusų tankų (+1), 23 157 šarvuotąsias kovos mašinas (+5), 31 789 artilerijos sistemas (+41), 1 471 raketų paleidimo sistemą (+1), 1 209 oro gynybos sistemas (+1), 422 karo lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 52 469 nepilotuojamuosius orlaivius (+315), 3 565 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 59 316 transporto priemonių ir kuro cisternų (+114), 3 944 specialiosios įrangos vienetus (+1).
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!