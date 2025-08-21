Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lavrovas pratrūko ant europiečių: „Avantiūrizmas žlugs“

2025-08-21 14:10 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 14:10

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas užsipuolė vadinamąją norinčiųjų koaliciją, rašo „Sky news“. Jis apkaltino sąjungininkus bandymu pakenkti Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitarimams, pasiektiems Aliaskoje.

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas užsipuolė vadinamąją norinčiųjų koaliciją, rašo „Sky news“. Jis apkaltino sąjungininkus bandymu pakenkti Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitarimams, pasiektiems Aliaskoje.

REKLAMA
0

S. Lavrovas sakė, kad Ukrainos sąjungininkų grupė „bando nukreipti dėmesį nuo pagrindinių karo priežasčių sprendimo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikiuosi, kad toks Europos avantiūrizmas žlugs“, – sako jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

REKLAMA
REKLAMA

Lavrovas pasisakė apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą

S. Lavrovas taip pat pavadino bandymus aptarti pokario saugumo garantijas Ukrainai „beviltiškais“ ir sakė, kad bet kokios idėjos, nukrypstančios nuo tų, kurias Rusija išdėstė 2022 m. derybose su Ukraina Stambule, yra beviltiškos.

REKLAMA

Komentuodamas galimą Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą, S. Lavrovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas „ne kartą sakė, kad yra pasirengęs susitikti“.

Tačiau jis pridūrė, kad kai kalbama apie „kažko pasirašymą“, kyla „teisėtumo klausimų“ dėl Ukrainos vadovybės.

V. Zelenskio prezidento kadencija turėjo baigtis 2024 m. Ukrainos konstitucija neleidžia jam rengti rinkimų, kol šalyje galioja karo padėtis.

Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pasakė, kad galimos taikos derybų vietos yra Šveicarija, Austrija ir Turkija, išreikšdamas nenorą, kad derybos vyktų Budapešte.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Rusija: bet koks Europos karių buvimas Ukrainoje būtų „visiškai nepriimtinas“
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Permainingos nuotaikos: dėl Ukrainos ateities kyla tik daugiau klausimų (26)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis sako prašęs JAV prezidento spausti Vengriją neblokuoti Ukrainos kelio į ES (3)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Volodymyras Zelenskis: susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks, kai tik bus saugumo garantijos (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų