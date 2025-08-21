Lavrovas pratrūko ant europiečių: „Avantiūrizmas žlugs“

S. Lavrovas sakė, kad Ukrainos sąjungininkų grupė „bando nukreipti dėmesį nuo pagrindinių karo priežasčių sprendimo“.
„Tikiuosi, kad toks Europos avantiūrizmas žlugs“, – sako jis.
Lavrovas pasisakė apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą
S. Lavrovas taip pat pavadino bandymus aptarti pokario saugumo garantijas Ukrainai „beviltiškais“ ir sakė, kad bet kokios idėjos, nukrypstančios nuo tų, kurias Rusija išdėstė 2022 m. derybose su Ukraina Stambule, yra beviltiškos.
Komentuodamas galimą Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą, S. Lavrovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas „ne kartą sakė, kad yra pasirengęs susitikti“.
Tačiau jis pridūrė, kad kai kalbama apie „kažko pasirašymą“, kyla „teisėtumo klausimų“ dėl Ukrainos vadovybės.
V. Zelenskio prezidento kadencija turėjo baigtis 2024 m. Ukrainos konstitucija neleidžia jam rengti rinkimų, kol šalyje galioja karo padėtis.
Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pasakė, kad galimos taikos derybų vietos yra Šveicarija, Austrija ir Turkija, išreikšdamas nenorą, kad derybos vyktų Budapešte.
