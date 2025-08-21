„Puikiai padirbėta, Lietuva“: iš užsieniečių – pagyros ir palaikymas lietuviams

Nuo šiaurės iki pietų Baltijos valstybės stiprina savo sienas minų laukais ir strategiškai užminuotais tiltais.
Kartu su Lenkija trys Baltijos valstybės pradėjo stiprinti savo sienas, siekdamos atgrasyti Kremlių nuo puolimo. Jos papildo esamas metalines tvoras kliūtimis ir įtvirtinimais, iš dalies įkvėptais Ukrainos naudojamų priemonių, skirtų atremti Rusijos atakas.
Kai bus baigta, „Baltijos gynybos linija“ drieksis per didelę dalį Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorijos – nuo Rusijos anklavo Kaliningrado vakaruose iki Narvos upės žiočių rytuose.
Nors kritikai šį projektą kartais niekinamai lygina su nesėkminga Mažino linija, kurią Prancūzija įrengė prieš Antrąjį pasaulinį karą palei sieną su Vokietija, vietos karo vadai ir analitikai teigia, kad tokia analogija yra netiksli.
Tikslas nėra sukurti vieną fizinį barjerą, galintį sustabdyti invaziją, bet sulėtinti bet kokį sausumos puolimą ir „nukreipti“ priešo pajėgas į vietoves, kur jas būtų lengviau atremti.
Baltijos valstybės apie šį planą paskelbė praėjusių metų sausį, o po kelių mėnesių pradėti pirmųjų griovių, bunkerių ir pylimų kasimo darbai.
Lietuva modernizuoja ginkluotę
Praėjusią vasarą Lietuva pradėjo kurti 27 vadinamuosius „kontrmobilumo priemonių parkus“, kuriuose saugomi mobilumo ribojimo įrankiai: spygliuota viela, betoniniai kelio užtvarai ir prieš tankus skirti barjerai, vadinami „ežiais“ bei „drakono dantimis“.
Naujausia Lietuvos gynybos ministerijos informacija numato dar ambicingesnį daugiasluoksnių įtvirtinimų planą. Jis drieksis pakankamai giliai į šalies teritoriją, kad apimtų ir sostinę Vilnių.
Tuo pat metu Lietuva užsakė 10 mln. eurų vertės prieštankines minas, papildydama ankstesnius sandorius dėl 85 tūkst. minų už 50 mln. eurų.
Šalis taip pat padidino 155 mm artilerijos šaudmenų atsargas, užsakė 44 modernius „Leopard 2A8“ tankus iš Vokietijos ir įsigijo Izraelio gamybos „Spike LR2“ prieštankinių raketų už 6 mln. eurų.
Praėjusį mėnesį gynybos ministrė Dovilė Šakalienė pareiškė, kad yra pasirengusi paprašyti NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse numušti dronus, pažeidžiančius Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos.
Lietuva gali mobilizuoti apie 23 tūkst. profesionalių karių ir dar 104 tūkst. rezervistų. Ji modernizuoja ginkluotę, gynybos biudžetą padidinusi iki 5,5 proc. BVP – tai vienas didžiausių rodiklių NATO.
Vis dėlto pernai vykusios karinės pratybos parodė, kad šios pajėgos gali sunkiai atsilaikyti prieš plataus masto Rusijos invaziją, kol likusi NATO dalis spėtų atsiųsti reikšmingus pastiprinimus – ypač jei Rusija užimtų Suvalkų koridorių, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją, kuris yra vienintelis sausumos tiltas į Baltijos valstybes.
Todėl gebėjimas sulėtinti ir „nukreipti“ bet kokį Rusijos puolimą per gynybos liniją gali tapti lemiamu veiksniu, suteikiančiu daugiau laiko sąjungininkų pagalbai.
Lenkija ir Baltijos valstybės siekia šiems projektams gauti Europos Sąjungos finansavimą, pabrėždamos, kad jie padės apsaugoti visą bloką.
„The Times“ skaitytojų reakcija
Po „The Times“ publikacijos apie Lietuvos planus sukurti gynybos liniją pasipylė komentarai, kuriuose skaitytojai reiškė palaikymą.
Dalis jų pabrėžė, kad tokie žingsniai yra būtini, atsižvelgiant į Ukrainos patirtį ir grėsmę iš Rusijos.
„Puikiai padirbėta, Lietuva“, – rašė vienas komentatorius.
Tuo tarpu kitas skaitytojas pastebėjo: „Beveik visos buvusios Sovietų Sąjungos šalys klesti nuo tada, kai buvo nugriauta siena, pastatyta siekiant jas izoliuoti. Ironiška, kad dabar jos stato sieną, siekdamos izoliuoti Rusiją.“
„Rusija tikrai turi būti nugalėta tiek karine, tiek ekonomine jėga, kol išmoks elgtis tinkamai ir prisijungs prie suaugusių civilizacijų“, – tęsė jis.
„Lietuva elgiasi teisingai. Ji matė, kokią kainą sumokėjo Ukraina. Lietuva, Latvija ir Estija turi pagrindo nerimauti“, – rašė dar vienas skaitytojas.
Be to, vienas komentatorius klausė: „Šie žmonės rimtai vertina grėsmę ir atitinkamai ruošiasi. O mes ką darome?“
