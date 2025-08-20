Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija svarsto didinti pelno mokestį „užsienio agentams”

2025-08-20 19:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 19:28

Rusijos finansų ministerija parengė įstatymo projektą pagal kurį gyventojų pelno mokesčio tarifas „užsienio agentams“ siektų 30 procentų. Apie tai praneša naujienų portalas „Meduza“, kuris remiasi leidinio „Vedomosti“ informacija. Pastarasis apie valdžios planus sužinojo iš dviejų šaltinių.

Maskva BNS Foto

Maskva BNS Foto

0

Tokiu tarifu būtų apmokestinamos visos metinės pajamos už tuos metus, kuriais asmuo paskelbtas „užsienio agentu“, net jeigu jis tokiu laikomas tik vieną dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu 30 proc. gyventojų pelno mokesčio tarifas taikomas ne Rusijos rezidentams, t. y. tokiems žmonėms, kurie per metus daugiau laiko praleidžia užsienyje negu Rusijoje. Taigi, remiantis ministerijos pasiūlymu, „užsienio agentams“ būtų taikomas toks pats tarifas kaip ir nenuolatiniams šalies gyventojams.

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad jo priėmimas leistų padidinti valstybės biudžetą. Daugiau jokių priežasčių, kodėl reiktų didinti mokesčio tarifą, nenurodoma.

Pasiūlymui pritarė Vyriausybės teisėkūros komisija. Jeigu jam bus pritarta Valstybės Dūmos rudens sesijoje, tai pakeitimai įsigaliotų 2026 m. sausio 1 d.

Progresyvūs gyventojų pelno mokesčio tarifai, nuo 13 iki 22 proc., Rusijoje įsigaliojo 2025 m. sausio 1 d. Nerezidentai moka 30 proc. tarifą už visas Rusijoje gautas pajamas. Tačiau jiems taikoma viena išimtis: oficialiai dirbant Rusijos bendrovėje alga apmokestinama rezidento tarifu net jeigu asmuo dirba nuotoliu iš užsienio.

Dar 2012 m. Rusijoje buvo priimtas „užsienio agentų įstatymas“, taikomas nevyriausybinėms organizacijoms, asmenims, žiniasklaidoms priemonėms ir viešosioms asociacijoms. Įstatymas buvo sugriežtintas 2022 m. gruodį ir bet kuris žmogus, kuriam daroma „užsienio įtaka“, gali būti laikomas „užsienio agentu“.

