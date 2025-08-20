Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Reuters“: nepaisant taikos derybų, Rusija neplanuoja mažinti ginklavimosi tempų

2025-08-20 17:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 17:06

Nepaisant prasidėjusių taikos derybų Ukrainoje, Rusijos valdžia neplanuoja mažinti karinių išlaidų 2026 m. biudžete, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniu, artimu Rusijos vyriausybei.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Nepaisant prasidėjusių taikos derybų Ukrainoje, Rusijos valdžia neplanuoja mažinti karinių išlaidų 2026 m. biudžete, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniu, artimu Rusijos vyriausybei.

2025 m. biudžete gynybos ir saugumo išlaidoms numatyta 8 proc. BVP, tačiau faktinis skaičius bus šiek tiek didesnis, teigė agentūros pašnekovas.

Anot „Reuters“ šaltinio, 2026 m. gynybos išlaidos nebus mažinamos, tačiau tai įmanoma nuo 2027 m., jei bus baigtas aktyvus karo veiksmų etapas.

Pabrėžiama, kad nereikėtų tikėtis, kad išlaidos bus sumažintos iki 2022 m. lygio.

„Net nepaisant paliaubų, šaudmenys ir dronai vis tiek bus gaminami, nors ir šiek tiek mažesniu mastu. Konfrontacija išliks, armija ir išlaidos ginklavimuisi bus didesnės, nes ir Vakarai jas didina. Grįžimo prie lygio, kuris buvo iki specialiųjų karinių operacijų (taip rusofašistai vadina pradėtą karą Ukrainoje – aut. past.) nebus“, – sakė šaltinis.

Rusijos Federacinės Tarybos biudžeto komiteto pirmininkas Anatolijus Artamonovas liepos mėnesį įspėjo, kad karinės išlaidos gali netgi padidėti, nepaisant to, kad naftos ir dujų pajamos į valstybės biudžetą mažėja, o ekonomikos rodiklių prognozės tapo „pesimistiškesnės“.

„Negalime mažinti išlaidų nacionalinei gynybai, priešingai, greičiausiai, turėsime jas dar didinti“, – sakė A. Artamonovas.

Benas
Benas
2025-08-20 17:14
Rusijos ekonomika stabiliai juda kolapso link, todėl negalima pasiduoti Putino naratyvams - prieš pat kolapsą jis blefuoja, kad laimėtų Ukrainos teritorijų ir tęstų savo teisinį nihilizmą bei pūstųsi savo didžiarusiška didybe.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
