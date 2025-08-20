Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujausios detalės apie incidentą Lenkijoje: nukrito ir sprogo karinis dronas

2025-08-20 16:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 16:25

Objektas, kuris nukrito ir sprogo kukurūzų lauke Lenkijoje, buvo karinis dronas, rodo preliminarūs tyrimo rezultatai, trečiadienį pranešė Lenkijos prokuroras. Jo žodžius cituoja naujienų agentūra „Reuters“.

Objektas, kuris nukrito ir sprogo kukurūzų lauke Lenkijoje, buvo karinis dronas, rodo preliminarūs tyrimo rezultatai, trečiadienį pranešė Lenkijos prokuroras. Jo žodžius cituoja naujienų agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Anksčiau Lenkijos kariuomenė teigė, kad tai galėjo būti sraigtinio variklio dalis bei pridūrė, kad neužfiksavo Lenkijos oro erdvės pažeidimo iš Ukrainos ar Baltarusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijoje nukrito ir sprogo karinis dronas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkijoje nukrito ir sprogo karinis dronas

„Sprogimo tyrimas rodo, kad objektas greičiausiai yra karinis dronas“, – žurnalistams sakė Liublino regiono prokuroras Grzegorzas Trusiewiczius.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigė, kad objektas greičiausiai buvo „apgadintas dėl sprogstamųjų medžiagų poveikio“.

REKLAMA

Skelbiama, kad incidentas įvyko apie 100 km nuo sienos su Ukraina, Osinų kaime, rytinėje Lenkijos dalyje.

Sprogimas Lenkijoje

Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie „sprogimą“ Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.

„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.

Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.

Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo tada, kai Rusija daugiau nei prieš trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų.

2023 metais rusų raketa praskriejo Lenkijos oro erdve netoli Ukrainos sienos.

2022-aisiais ukrainiečių oro gynybos raketai nukritus Lenkijos pasienio kaime Pševoduve žuvo du civiliai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų