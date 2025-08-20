Aiškėja, koks objektas galėjo nukristi ir sprogti Lenkijoje: paliko kraterį, dužo langai

Kariuomenė priduria, kad neužfiksavo Lenkijos oro erdvės pažeidimo iš Ukrainos ar Baltarusijos.
„Atlikus preliminarią radaro sistemos įrašų analizę, vakar naktį nebuvo užfiksuotas joks Lenkijos oro erdvės pažeidimas nei iš Ukrainos, nei iš Baltarusijos“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.
„Informacija apie objekto, kuris, pagal preliminarius vertinimus, gali būti seno sraigtinio variklio dalis, aptikimą perduota Oro operacijų centrui – Oro pajėgų vadavietei“, – priduriama pranešime.
Skelbiama, kad incidentas įvyko apie 100 km nuo sienos su Ukraina, Osinų kaime, rytinėje Lenkijos dalyje.
Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą.
Sprogimas Lenkijoje
Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie „sprogimą“ Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.
„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.
Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.
Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.
Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.
Kadangi Lenkija yra netoli Ukrainos, kurioje nuo 2022 m. vyksta Rusijos pradėta invazija, incidentai, susiję su neatpažintais objektais, pastaraisiais metais sulaukia didelio lenkų visuomenės dėmesio.
