Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aiškėja, koks objektas galėjo nukristi ir sprogti Lenkijoje: paliko kraterį, dužo langai

2025-08-20 11:30 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-20 11:30

Objektas, kuris nukrito ir sprogo kukurūzų lauke Lenkijoje, galėjo būti seno sraigtinio variklio dalis, trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė, rašo „Reuters“.

Objektas, kuris nukrito ir sprogo kukurūzų lauke Lenkijoje, galėjo būti seno sraigtinio variklio dalis, trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė, rašo „Reuters“.

REKLAMA
3

Kariuomenė priduria, kad neužfiksavo Lenkijos oro erdvės pažeidimo iš Ukrainos ar Baltarusijos.

„Atlikus preliminarią radaro sistemos įrašų analizę, vakar naktį nebuvo užfiksuotas joks Lenkijos oro erdvės pažeidimas nei iš Ukrainos, nei iš Baltarusijos“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Informacija apie objekto, kuris, pagal preliminarius vertinimus, gali būti seno sraigtinio variklio dalis, aptikimą perduota Oro operacijų centrui – Oro pajėgų vadavietei“, – priduriama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad incidentas įvyko apie 100 km nuo sienos su Ukraina, Osinų kaime, rytinėje Lenkijos dalyje.

REKLAMA

Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą.

Sprogimas Lenkijoje

Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie „sprogimą“ Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.

„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.

Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.

Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.

Kadangi Lenkija yra netoli Ukrainos, kurioje nuo 2022 m. vyksta Rusijos pradėta invazija, incidentai, susiję su neatpažintais objektais, pastaraisiais metais sulaukia didelio lenkų visuomenės dėmesio.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nufilmavo, kaip Lenkijoje nukrito ir sprogo neatpažintas objektas (nuotr. stop kadras)
Kadrai iš vietos: nufilmavo, kaip Lenkijoje nukrito ir sprogo neatpažintas objektas (13)
Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)
Lenkijoje iš dangaus nukrito neaiškus objektas: įvyko stiprus sprogimas (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų