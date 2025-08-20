Lenkijoje iš dangaus nukrito neaiškus objektas: įvyko stiprus sprogimas

Sprogimas buvo toks stiprus, kad paliko didelį kraterį, išdužo netoliese buvusių pastatų langai.
Incidentą tiria kariuomenė ir policija.
Incidentas įvyko Osiny kaime ankstų trečiadienio rytą. Kol kas skelbiama, kad niekas incidento metu nenukentėjo.
Kukurūzų lauke Lenkijoje rasti metaliniai ir plastikiniai fragmentai
Lenkijos policija sako, kad po pranešimų apie sprogimą į lauką išsiuntė pareigūnus. Jie ten rado metalinius ir plastikinius objekto fragmentus. Policijos seržantas Marcin Józwik Lenkijos spaudos agentūrai (PAP) sakė, kad fragmentai buvo apdegę ir išsibarstę po visą teritoriją.
Vietos televizijos stotis Łuków.TV praneša, kad vietoje buvo rastas sraigtą primenantis objektas.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė sako, kad pirminiai vertinimai rodo, jog objektas „gali būti seno variklio su sraigtu dalis“, tačiau valdžios institucijos vis dar dirba vietoje ir renka duomenis.
Vietos gyventojai sako matę ryškų blyksnį danguje, po kurio nugriaudėjo sprogimas.
Lenkijos valdžios institucijos teigia, kad nebuvo užfiksuota jokių oro erdvės pažeidimų.
Lenkija, NATO sąjungininkė, turi bendrą sieną su Ukraina. Kol kas nėra aišku, ar incidentas susijęs su karu Ukrainoje.
Pernai kovą rusų raketa pažeidė Lenkijos oro erdvę.
2023 metų gruodžio 29-ąją Rusijos raketa kelias minutes išbuvo Lenkijos oro erdvėje.
2022-ųjų lapkritį du žmonės žuvo, kai Ukrainos oro gynybos raketa nukrito Lenkijos Pševoduvo kaime, netoli Ukrainos sienos.
Prieš nustatant, kad raketa buvo ukrainiečių, buvo nuogąstaujama, kad NATO, kurios narė yra Lenkija, bus įtraukta į konflikto su Rusija eskalavimą, jei bus panaudotos jos kolektyvinės gynybos nuostatos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!