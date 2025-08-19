Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Lenkijoje Baltarusijos piliečiui pateikti kaltinimai: planavo padegti sandėlį

2025-08-19 12:28 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 12:28

Lenkų prokurorai apkaltino Baltarusijos pilietį planavus padegti sandėlį Rytų Lenkijoje užsienio žvalgybos nurodymu, pirmadienį pranešė lenkų nacionalinė prokuratūra.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lenkų prokurorai apkaltino Baltarusijos pilietį planavus padegti sandėlį Rytų Lenkijoje užsienio žvalgybos nurodymu, pirmadienį pranešė lenkų nacionalinė prokuratūra.

0

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) Varšuvoje sulaikė Vitalijų S., kuris, kaip įtariama, planavo padegti sandėlį rytinėje Liublino vaivadijoje. 

Nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas pirmadienį pranešė, kad Vitalijus S. fotografavo ir filmavo objektą, kurį planavo padegti. Šia vaizdo medžiaga jis pasidalijo su užsienio žvalgybos agentūromis. 

„Prokuroras (...) apkaltino Vitalijų S. dėl darbo užsienio žvalgybos tarnyboms ir sabotažo ar diversijos aktų, susijusių su sandėlio padegimu Liublino vaivadijoje, rengimo“, – sakė P. Nowakas.

Vyras pripažino kaltę. Jam gresia laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė.

