  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėja: Lenkijos prezidentas ketina lankytis Lietuvoje

2025-08-19 09:26 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:26

Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigia, kad artimiausiu metu yra planuojamas naujojo Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vizitas Lietuvoje.

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

0

„Rengiamas prezidento Nawrockio vizitas Lietuvoje pačiu artimiausiu metu. Žinome, kad jis yra pažadėjęs, kad jo pats pirmasis vizitas turi būti į Vašingtoną, tam vizitui jau yra (numatyta – ELTA) data, o po Vašingtono, Europoje, manome, kad pirmas vizitas bus į Lietuvą“, – „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalies vadovo patarėja pabrėžė, kad Prezidentūra su K. Nawrockio komanda palaiko labai šiltus santykius.

„Prezidentas Nausėda pasveikino išrinktąjį prezidentą Nawrockį sekančią dieną po rinkimų, tikrai įvyko labai šiltas pokalbis. Na o su Nawrockio komanda palaikome labai glaudų ryšį“, – sakė prezidento patarėja.

ELTA primena, kad Pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį.

Pastarasis tąkart surinko 49, o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

