  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prie ežero su draugu atėjęs 10-metis sustingo: „Supratau, kad jo galva po vandeniu“

2025-08-20 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 10:50

Prieš keletą dienų 10-metis Nicolas Musiał išgelbėjo 5-mečio gyvybę. Berniukas pradėjo skęsti Zamorze (Didžiosios Lenkijos vaivadijoje) esančiame ežere. Iš visų tuo metu paplūdimyje buvusių žmonių tik Nicolas pastebėjo, kad berniukui reikia pagalbos.

Ežeras (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Prieš keletą dienų 10-metis Nicolas Musiał išgelbėjo 5-mečio gyvybę. Berniukas pradėjo skęsti Zamorze (Didžiosios Lenkijos vaivadijoje) esančiame ežere. Iš visų tuo metu paplūdimyje buvusių žmonių tik Nicolas pastebėjo, kad berniukui reikia pagalbos.

Savivaldybės institucijos ir šioje operacijoje dalyvavusios tarnybos buvo sužavėtos berniuko veiksmais, rašoma tvn24.pl.

„Jis plūduriavo ant vandens, jo galva buvo po vandeniu“

Rugpjūčio 12 dieną apie 18 val. prie Zamorzo ežero įvyko pavojinga situacija. Nicolas papasakojo, kas nutiko paplūdimyje:

„Mano draugas Antek ir aš įėjome į vandenį, buvome priešais raudonus plūdurus. Aš atsisukau ir pamačiau tą berniuką.

Supratau, kad jis plūduriavo ant vandens, bet jo galva buvo po vandeniu. Aš dar buvau netoliese, todėl priėjau prie penkiamečio. Paėmiau jį už rankos ir nuvedžiau prie baltų plūdurų.“

Kai vaikai pasiekė baltus plūdurus, Nicolas garsiai paklausė ar šalia yra suaugęs, kuris prižiūri vaiką. Pasirodė, kad prie jų priėjo vyresnė mergaitė – penkiamečio sesuo.

„Ji padėkojo man už pagalbą ir palydėjo berniuką pas jo mamą“, – pasakojo dešimtmetis.

Berniukas buvo prigėręs vandens, todėl į vietą buvo iškviesti ugniagesiai ir greitoji pagalba.

„Kai atvykome į vietą, berniukas jau gulėjo krante. Reikia pabrėžti, kad jei ne šis greitas pagalbos suteikimas, galėjo įvykti didžiulė tragedija“, – sakė Damianas Polcynas, savanoris ugniagesys ir paramedikas, vienas pirmųjų atvykusių į vietą.

Iškart po incidento vaikas buvo nugabentas į ligoninę.

„Tai laimė ir džiaugsmas, kad jis galėjo padėti kitam žmogui“

Rugpjūčio 14 dieną Nicolas ir jo tėvai buvo pasveikinti miesto mero, policijos pareigūnų bei mokyklos, kurioje mokosi, direktorės.

Szamotułų rajono policijos būstinės pirmasis pavaduotojas buvo sužavėtas 10-mečio poelgiu.

„Aš labai didžiuojuosi šiuo jaunuoliu. Šiandien, kai socialinis nejautrumas yra, pripažinkime, nemažas, turime jaunuolį, kuriuo verta sekti ir kuris nusipelno visų pagyrimų“, – sakė Arkadiuszas Pelcas, Szamotułų rajono policijos būstinės pirmasis pavaduotojas.

Jis pabrėžė, kad padėka ir sveikinimai priklauso ir Nicolaso tėvams. „Už tokį teisingą ir puikų šio vaiko auklėjimą“, – pridūrė jis.

