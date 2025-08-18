Mirė populiari TV laidos žvaigždė: medikams taip ir nepavyko išgelbėti 38-erių moters gyvybės

Apie moters mirtį pranešė jos brolis, skelbė uk.news.yahoo.com.
Skaudi nelaimė
„Šeimai ir draugams. Pranešame ir liūdime dėl mano sesers Yanin Campos mirties“, – rašė jos brolis Raúlis socialiniame tinkle „Facebook“.
Kaip pranešė Meksikos Viešojo saugumo sekretoriatas laikraščiui „El Financiero“, rugpjūčio 2 d. apie 6:30 val. ryto Yanin, vairuodama savo gimtajame Čihuahua mieste, susidūrė su stovinčia transporto priemone. Ji buvo skubiai nugabenta į vietos ligoninę, tačiau mirė po dviejų dienų – rugpjūčio 4-ąją. Vietos valdžios institucijos tiria, ar avariją galėjo sukelti viršytas greitis arba išsiblaškymas vairuojant.
Yanin Campos išgarsėjo 2018 metais, kai dalyvavo „MasterChef México“ ir užėmė šeštą vietą, pademonstruodama išskirtinius kulinarinius sugebėjimus.
Po pasirodymo televizijoje Yanin pradėjo aktyviai kurti gyvenimo būdo turinį socialiniuose tinkluose. Ji ypač išpopuliarėjo „TikTok“ platformoje, kur dalinosi komiškais vaizdo įrašais ir turėjo beveik 100 000 sekėjų.
Pasak brolio Raulio, rugpjūčio 4 dieną šeima surengė atsisveikinimo ceremoniją, kurioje artimieji ir draugai galėjo pagerbti ir atsisveikinti su Yanin Campos.
