Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė populiari TV laidos žvaigždė: medikams taip ir nepavyko išgelbėti 38-erių moters gyvybės

2025-08-18 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 07:30

Meksikiečių influencerė ir buvusi televizijos kulinarinės laidos „MasterChef México“ dalyvė Yanin Campos mirė rugpjūčio 4 dieną, sulaukusi 38 metų.

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

Meksikiečių influencerė ir buvusi televizijos kulinarinės laidos „MasterChef México“ dalyvė Yanin Campos mirė rugpjūčio 4 dieną, sulaukusi 38 metų.

REKLAMA
1

Apie moters mirtį pranešė jos brolis, skelbė uk.news.yahoo.com.

Skaudi nelaimė

„Šeimai ir draugams. Pranešame ir liūdime dėl mano sesers Yanin Campos mirties“, – rašė jos brolis Raúlis socialiniame tinkle „Facebook“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė Meksikos Viešojo saugumo sekretoriatas laikraščiui „El Financiero“, rugpjūčio 2 d. apie 6:30 val. ryto Yanin, vairuodama savo gimtajame Čihuahua mieste, susidūrė su stovinčia transporto priemone. Ji buvo skubiai nugabenta į vietos ligoninę, tačiau mirė po dviejų dienų – rugpjūčio 4-ąją. Vietos valdžios institucijos tiria, ar avariją galėjo sukelti viršytas greitis arba išsiblaškymas vairuojant.

REKLAMA
REKLAMA

Yanin Campos išgarsėjo 2018 metais, kai dalyvavo „MasterChef México“ ir užėmė šeštą vietą, pademonstruodama išskirtinius kulinarinius sugebėjimus. 

REKLAMA

Po pasirodymo televizijoje Yanin pradėjo aktyviai kurti gyvenimo būdo turinį socialiniuose tinkluose. Ji ypač išpopuliarėjo „TikTok“ platformoje, kur dalinosi komiškais vaizdo įrašais ir turėjo beveik 100 000 sekėjų.

Pasak brolio Raulio, rugpjūčio 4 dieną šeima surengė atsisveikinimo ceremoniją, kurioje artimieji ir draugai galėjo pagerbti ir atsisveikinti su Yanin Campos.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų