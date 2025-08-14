Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tiesioginės transliacijos metu – kraupus nusikaltimas: „TikTok“ kūrėja šaltakraujiškai nužudyta

2025-08-14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 11:55

Tiesioginės transliacijos metu – kraupus nusikaltimas. „TikTok“ kūrėja Keyla Andreina González Mercado, kaip teigiama, buvo pašauta į galvą savo draugo partnerio, kol jie kartu vartojo alkoholį.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Tiesioginės transliacijos metu – kraupus nusikaltimas. „TikTok“ kūrėja Keyla Andreina González Mercado, kaip teigiama, buvo pašauta į galvą savo draugo partnerio, kol jie kartu vartojo alkoholį.

1

Manoma, kad auka erzino įtariamąjį, vardu Manuel Andrés Álava Lázaro, prieš jam, kaip įtariama, nuspaudžiant gaiduką, skelbė dailymail.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kraupus nusikaltimas

Transliacijos metu Keyla pasakė: „Nušauk mane du kartus, maldauju, bet vėliau – leisk man prisigerti.“

28 metų moteris pridūrė: „Tu pataikysi man į galvą du kartus, nužudysi iš karto. Aš nenoriu kankintis – du į galvą.“

Fone buvo girdėti jos draugo balsas, sakantis: „Ne, ne.“

Manoma, kad Keyla dar sušuko įtariamojo vardą, prieš šiam paleidžiant du šūvius.

Pranešama, kad jos draugas nutraukė tiesioginę transliaciją ir nuėjo į Keylos šeimos namus pranešti apie šaudymą.

Įtariamasis iš įvykio vietos pabėgo motociklu ir, kaip skelbia NeedToKnow, vis dar yra laisvėje.

Pasak pranešimų, jis jau keturis kartus buvo teistas už plėšimus.

Įtariama žmogžudystė įvyko aukos namuose Gvajakilyje, Ekvadore, šeštadienį, liepos 26 dieną.

Vienas šeimos narys teigė, kad Keyla buvo žinoma kaip pokštininkė, todėl galėjo juokais prašyti šauti.

Jis pridūrė: „Mes jį pažinojome tik iš matymo – niekada su juo nesame kalbėję.“

„Žmonės, kurie jį pažįsta, sakė, kad jis turi ašaros tatuiruotę ant veido ir šautuvo tatuiruotę ant kaklo.“

Tokios tatuiruotės dažnai siejamos su gaujomis ir kalėjimų kultūra.

Keyla buvo jauniausia iš trijų seserų ir, kaip rašoma jos „Facebook“ profilyje, mėgo, kai ją vadino „Storuliuke“. Santykių statusą ji buvo nurodžiusi kaip „sudėtingas“.

Savo paskutiniame „TikTok“ įraše ši turinio kūrėja rašė: „Mano tikslas aiškus: ir toliau būti gera moterimi, eiti kartu su Dievu, būti paprasta ir nuolankia, niekam nekenkiant.“

Ji taip pat apibūdino save kaip moterį su „gražia siela, stipriu charakteriu, išdykusiu žvilgsniu, tyra širdimi ir nepamirštama šypsena“.

Tyrimas dėl įtariamos jos žmogžudystės vis dar vyksta.

 

