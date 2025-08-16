Lietuviai gydytis traukia ne tik į Lenkiją ar Latviją – štai kaip gauna tūkstantines kompensacijas

Persileidimą patyrusi lietuvė jau kelerius metus su vyru bando susilaukti kūdikio. Tačiau vaisingumo klinikos paslaugų reikia palaukti, todėl moteris patarimo kreipėsi į socialinių tinklų naudotojas.
„Į vaisingumo kliniką Santariškėse pagal siuntimą milžiniškos eilės, o laikas tiksi (man 28 m.) tad svarstome kreiptis privačiai ir ieškome įvairių alternatyvų“, – rašo ji.
Moteris teigia girdėjusi gerų atsiliepimų apie kliniką Lenkijoje.
„Ar kas nors iš esančių šioje grupėje kreipėsi į šią ar kitą Lenkijos kliniką? Kokios patirtys? Ar finansiškai apsimoka ten vykti? Labai būčiau dėkinga už rekomendacijas ar atsiliepimus“, – tvirtina lietuvė.
Jos įrašas susilaukė įvairių komentarų: vienos moterys ramino ir tikino, kad dar yra laiko problemą išspręsti, kitos ragino dar paieškoti vaisingumo klinikos arčiau namų – Lietuvoje, o kai kurios visgi patvirtino, kad didesnė tikimybė gauti geras paslaugas yra užsienyje.
„Lenkijoje yra visko, klinikos aukščiausio lygio, galite pasiieškoti ir pasiskaityti atsiliepimus“, – rašo viena komentatorė.
„Žinau šeimą, kuriai Lietuvoje nepavyko 2–3 dirbtinis (apvaisinimas – red. past.), Lenkijoje iš pirmo karto pavyko“, – komentuoja kita.
„Pažįstamai pavyko Šveicarijoje. Lietuvoje daug nesėkmingu bandymu“, – dalijasi dar viena moteris.
„Rekomenduoju kliniką Rygoje, procedūra totaliai skiriasi nuo Lietuvos (nesėkmingai išbandytos kelios klinikos Lietuvoje, suvaryta sveikata). O Rygoje gavosi iš pirmo karto“, – rašo kita grupės narė.
Kur gydosi lietuviai?
Lietuvoje apdrausti gyventojai su siuntimu, išduotu gydytojo Lietuvos gydymo įstaigoje, turinčioje sutartį su ligonių kasa dėl jo paslaugų apmokėjimo, gali laisvai pasirinkti bet kurią viešąją ar privačią medicinos įstaigą kitose Europos Sąjungos valstybėse, Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje ir ten gauti siuntime nurodytas medicinos paslaugas.
Savo lėšomis sumokėję už užsienyje suteiktas tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas, šie gyventojai Lietuvoje per 1 metus nuo paslaugų suteikimo gali kreiptis į ligonių kasas su prašymu dėl medicinos išlaidų, kurias patyrė svetur, kompensavimo.
„Lietuvos gyventojai dažniau naudojasi tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis – pernai ligonių kasos gavo 65 proc. daugiau prašymų kompensuoti šių paslaugų išlaidas nei užpernai.
Kompensacijos už kitose Europos valstybėse pacientams suteiktą gydymą, tyrimus, kompensuojamuosius vaistus skirtos pagal 218 prašymų. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo tam prireikė apie 322 tūkst. eurų – tai yra 75 proc. daugiau nei užpernai“, – pranešime žiniasklaidai cituojama ligonių kasų Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisijos pirmininkė Asta Kasnauskytė.
Pasak jos, populiariausios šalys, į kurias vykstama gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų, jau daugelį metų tos pačios – kaimyninės valstybės. Pernai Lietuvos gyventojai šias paslaugas dažniausiai gavo Lenkijoje – pateikta 116 prašymų kompensuoti šioje šalyje gautų medicinos paslaugų išlaidas.
Tai yra reikšmingas skirtumas, palyginti su kitomis šalimis, kuriose gydosi lietuviai. Pavyzdžiui, dėl paslaugų Latvijoje pateikti 57 Lietuvos gyventojų prašymai, dėl paslaugų Vokietijoje – 18, Slovakijoje – 11.
Rečiau tautiečiai gydėsi Estijoje, Maltoje, Belgijoje, Čekijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, pavieniais atvejais – Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Norvegijoje.
Dažniausiai renkasi šias paslaugas
Tarp užsienyje Lietuvos gyventojams suteiktų kompensuojamųjų paslaugų tebevyrauja medicininės reabilitacijos paslaugos – už jas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) kompensacijos skirtos 124 atvejais.
Absoliuti dauguma medicininės reabilitacijos paslaugų buvo suteiktos Lenkijoje, kai kuriais atvejais – Slovakijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Maltoje.
41 atveju teiktos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos Latvijos, Lenkijos, Estijos, Čekijos ir Vokietijos gydymo įstaigose. 37 atvejais kompensuotos stacionarinės paslaugos Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Estijoje, Belgijoje, Čekijoje, Graikijoje ir Italijoje.
Pacientus taip pat konsultavo gydytojai specialistai. 35 atvejais buvo įsigyta vaistų. Pateikta 15 prašymų kompensuoti ortopedijos technikos priemonių ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas.
Galima gauti kompensaciją
Iš PSDF yra kompensuojamos tokios kitose Europos šalyse suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kokios kompensuojamos Lietuvoje, taip pat tokia apimtimi ir tvarka kaip Lietuvoje. Pacientui padengiama tokia sveikatos priežiūros išlaidų suma, kokia iš PSDF būtų sumokėta Lietuvoje, jei paslaugas jis būtų gavęs čia.
Kompensacija negali viršyti faktinių žmogaus išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai. Jeigu paciento išlaidos yra didesnės už kompensuojamąją sumą, kainų skirtumas iš PSDF nekompensuojamas. Nedengiamos ir kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, kitų ne sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos, paciento priemokos.
Didžiausia kompensacija pernai – 16 404 eurai už medicinos paslaugas Portugalijoje, mažiausia – 4,47 euro už Nyderlanduose įsigytus vaistus.
Ar reikiama paslauga yra kompensuojama Lietuvoje ir kokia galėtų būti kompensuojamoji suma, galima sužinoti parašant ligonių kasai el. paštu [email protected]. Kokius dokumentus reikia pateikti ligonių kasai kreipiantis dėl kompensacijos, skelbiama ligonių kasų interneto svetainėje. Informaciją apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką savo šalyje teikia tarpvalstybinės sveikatos priežiūros šalių nacionaliniai kontaktiniai centrai.
Lietuvoje – po keliolika tūkstančių medicinos turistų kasmet
„Ar gydymas jūsų šalyje kainuoja brangiai? Medicinos turizmas Lietuvoje – tai sprendimas visoms jūsų sveikatingumo bėdoms“, – skelbia Medicinos turizmo korporacija. Lietuva tampa vis populiaresne kryptimi pacientams iš užsienio, ieškantiems pigesnių nei jų šalyje gydymo paslaugų. Tuo metu Lietuvos klinikų atstovai skundžiasi, kad mūsų šalis neišnaudoja potencialo medicinos turizme, nors kai kurie gyventojai baiminasi, kad dėl užsieniečių ilgiau lauks savo eilės pas gydytoją.
Statistika, kiek Lietuvos apsilanko medicinos turistų, nacionaliniu mastu nėra renkama. Privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija spėja, kad Lietuvoje per metus gydosi iki 15 tūkstančių užsieniečių.
Štai privati chirurgijos klinika „Nordclinic“ Kaune kasmet sulaukia daugiau nei 3000 pacientų iš užsienio. Pasak klinikos marketingo vadovės Vaidos Jonavičiūtės, pacientų skaičius kiekvienais metais paauga 10–15 proc., t. y. maždaug 300–450 pacientų.
Taip pat Kaune įsikūrusios „Gijos klinikos“ kasmet atlieka virš 4700 chirurginių operacijų, iš kurių apie 30 proc. (virš 1400) – medicinos turizmo pacientams.
„Kasmet pacientų skaičius iš užsienio, įskaitant ir lietuvių kilmės emigrantus, plastinei ir bariatrinei (nutukimo) chirurgijai auga maždaug 30–50 proc., lyginant su ankstesniais metais“, – komentuoja privačios sveikatos paslaugų bendrovės „Wellness Travels“ direktorė ir „Gijos Klinikų“ medicinos direktorė Rasa Petrikienė.
„Ortopedinės operacijos sudaro apie 20 proc. visų užsienio pacientams atliekamų operacijų. Šioje srityje taip pat stebimas spartus augimas“, – teigia ji, pridurdama, kad ortopedinės sąnarių endoprotezavimo (sąnario keitimo) operacijos kasmet auga dvigubai.
Pacientai važiuoja ir iš kitų žemynų
Pacientai į Lietuvą atvyksta ne tik iš Europos šalių, bet ir kitų žemynų. Daugiausia atskrenda iš Jungtinės Karalystės, Airijos, Skandinavijos šalių, Ispanijos, Kanados.
Lietuvos gydytojų paslaugomis taip pat naudojasi pacientai iš Meksikos, Australijos.
„Iš tolimų šalių pacientai dažnai atskrenda ne vieni ir medicininį turizmą suderina su rekreacija. Turėjome atvejį, kuomet iš Australijos atskrido trys vienos šeimos nariai, ir visiems buvo atliktos skirtingos operacijos“, – teigia R. Petrikienė.
Gydytis žmonės atvažiuoja ir iš Rytų šalių. Neseniai Vilniaus Santaros klinikos atliko kaulų čiulpų transplantacijas 37 ukrainiečiams ir 120-čiai latvių.
Beje, rusų ir baltarusių pastaraisiais metais ne tik Santaros klinikose, bet ir kitose gydymo įstaigose pasitaiko retai.
Tuo metu lietuvių kilmės emigrantai dažniausiai atvyksta iš Jungtinės Karalystės ir JAV, nurodo R. Petrikienė.
Tad gydytojai su pacientais dažniausiai bendrauja anglų kalba, nors atvyksta žmonių, kurie kalba tik skandinavų, ispanų kalbomis. Svarbūs medicininiai dokumentai įprastai naudojami pacientų gimtąja kalba.
„Beje, pati medicinos „kalba“ apskritai dažnai yra universali. Olandiška rentgeno nuotrauka ar lietuviška – ten vis tiek bus pavaizduotos struktūros, kurių lotyniškus pavadinimus žino visi pasaulio medikai“, – pažymi R. Petrikienė.
Keičia sąnarius, didina krūtis, mažina skrandį
Užsieniečiai į Lietuvą dažniausiai atvyksta dėl trijų chirurgijos sričių: ortopedinės, plastinės ir bariatrinės (nutukimo gydymo) chirurgijos.
Su sveikata bene labiausiai susijusios ortopedinės operacijos. Populiariausios procedūros: kelio ir klubo sąnario endoprotezavimas (keitimas), įvairios artroskopinės (minimaliai invazines procedūros, atliekant nedidelius pjūvius) kelio, klubo, peties, čiurnos operacijos.
„Nuolat didėja artroskopinių sąnarių operacijų kiekis, tačiau labiausiai auga klubo ir kelio sąnario keitimo operacijų skaičius“, – sako R. Petrikienė.
„Šios operacijos itin svarbios, nes padeda atsikratyti skausmo ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Dažnu atveju jos padeda išvengti gresiančio neįgalumo“, – pažymi ji.
Plastinės chirurgijos srityje dominuoja kombinuotos krūtų ir pilvo operacijos, angliškai vadinamos „Mommy makeover“.
„Tiek lietuviai, tiek ir užsieniečiai jas renkasi dėl to, kad vienu kartu yra išsprendžiama net keletas juos kamuojančių problemų“, – paaiškina R. Petrikienė.
Populiariomis išlieka krūtų didinimo ir mažinimo operacijos, riebalų nusiurbimas, kūno kontūravimas, veido operacijos. O bariatrinė chirurgija (nutukimo gydymas) susijusi ir su estetika, ir su sveikata.
„Didžiąją daugumą operacijų sudaro ,,Gastric sleeve“ – skrandžio rezekcija, kurios metu pašalinama didžioji dalis (apie 80 proc.) skrandžio“, – pasakoja R. Petrikienė.
Pasak klinikų atstovų, pacientus iš užsienio traukia aukšta paslaugų kokybė, mažesnė kaina, papildomas aptarnavimas (klinikos dažnai kartu siūlo transporto, apgyvendinimo paslaugas).
