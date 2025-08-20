Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kadrai iš vietos: nufilmavo, kaip Lenkijoje nukrito ir sprogo neatpažintas objektas

2025-08-20 11:00 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-20 11:00

Lenkijoje iš dangaus į kukurūzų lauką nukrito ir sprogo neaiškus objektas, skelbia „Newsweek“. Netrukus buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame buvo užfiksuotas šis incidentas.

Lenkijoje iš dangaus į kukurūzų lauką nukrito ir sprogo neaiškus objektas, skelbia „Newsweek". Netrukus buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame buvo užfiksuotas šis incidentas.

13

Sprogimas buvo toks stiprus, kad paliko didelį kraterį, išdužo netoliese buvusių pastatų langai.

Incidentą tiria kariuomenė ir policija.

Lenkijoje iš dangaus nukrito neaiškus objektas: įvyko stiprus sprogimas

Incidentas įvyko Osiny kaime ankstų trečiadienio rytą. Kol kas skelbiama, kad niekas incidento metu nenukentėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos policija sako, kad po pranešimų apie sprogimą į lauką išsiuntė pareigūnus. Jie ten rado metalinius ir plastikinius objekto fragmentus. Policijos seržantas Marcin Józwik Lenkijos spaudos agentūrai (PAP) sakė, kad fragmentai buvo apdegę ir išsibarstę po visą teritoriją.

Vietos televizijos stotis Łuków.TV praneša, kad vietoje buvo rastas sraigtą primenantis objektas.

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė sako, kad pirminiai vertinimai rodo, jog objektas „gali būti seno variklio su sraigtu dalis“, tačiau valdžios institucijos vis dar dirba vietoje ir renka duomenis.

Vietos gyventojai sako matę ryškų blyksnį danguje, po kurio nugriaudėjo sprogimas.

Lenkijos valdžios institucijos teigia, kad nebuvo užfiksuota jokių oro erdvės pažeidimų.

Lenkija, NATO sąjungininkė, turi bendrą sieną su Ukraina. Kol kas nėra aišku, ar incidentas susijęs su karu Ukrainoje.

Pernai kovą rusų raketa pažeidė Lenkijos oro erdvę.

2023 metų gruodžio 29-ąją Rusijos raketa kelias minutes išbuvo Lenkijos oro erdvėje.

2022-ųjų lapkritį du žmonės žuvo, kai Ukrainos oro gynybos raketa nukrito Lenkijos Pševoduvo kaime, netoli Ukrainos sienos.

Prieš nustatant, kad raketa buvo ukrainiečių, buvo nuogąstaujama, kad NATO, kurios narė yra Lenkija, bus įtraukta į konflikto su Rusija eskalavimą, jei bus panaudotos jos kolektyvinės gynybos nuostatos.

3
3
2025-08-20 11:43
Koks puikus rytas,tai pasisekė,dabar kokią savaitę turės apie ką rašyti.Tuoj išlįs Šakalienė ir karingai įvykį pakomentuos,tada Budrys,vos tik su žele savo plaukus susilaižys,po pietų jau Nausėda.O rytoj prasidės saviveikla,Stano su Valinsku griežtai kažką pasmerks.Laukia turininga savaitė.
