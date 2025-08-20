Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sprogus neaiškiam objektui, bedė pirštu į Lietuvoje nukritusius dronus: pateikė tris tikėtinas versijas

2025-08-20 13:33
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-20 13:33

Trečiadienio rytą Lenkijoje iš dangaus nukritus ir sprogus neaiškiam objektui, aiškėja daugiau detalių. Kaip rašo „Reuters“, Lenkijos pareigūnai neatmeta galimybės, kad naktį Lenkijoje nukrito Rusijos arba kontrabandinis dronas. Taip pat neatmetama galimybė, kad tai buvo sabotažas.

7

Lenkija kol kas skelbė, kad naktį nefiksavo oro erdvės pažeidimų nei iš Ukrainos, nei iš Baltarusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijoje nukrito ir sprogo neaiškus objektas
FOTOGALERIJA. Lenkijoje nukrito ir sprogo neaiškus objektas

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė iš pradžių teigė, kad tai galėjo būti seno sraigtinio variklio dalis.

Tačiau vicepremjeras Vladyslavas Kosiniakas-Kamyszas, kuris taip pat eina gynybos ministro pareigas, teigia, kad radaro sistemos ne visada užfiksuoja visus objektus.

„Visas incidentas yra tiriamas“, – sakė jis.

„Yra trys hipotezės: tai gali būti Baltarusijos, Rusijos dronas, kontrabandai naudojamas dronas arba sabotažas, kuris galėjo būti įvykdytas Lenkijos teritorijoje. Negalima atmesti nė vienos iš šių galimybių“, – sako jis.

Jis sakė, kad šis incidentas gali būti lyginamas su incidentais, kai dronai įskrido į Lietuvą ir Rumuniją.

Sprogimas Lenkijoje paliko kraterį, išdaužė kelių namų langus. Laimei, niekas nenukentėjo. Policijos pareigūnai įvykio vietoje rado sudegusių metalo ir plastiko nuolaužų.

Objektas nukrito kukurūzų lauke Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.

„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.

Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.

Tyrėjai bando nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas. „Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.

Vietos valdžios institucijos kol kas nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, kol kas nenustatytos paskirties objektas.

Kadangi Lenkija yra netoli Ukrainos, kurioje nuo 2022 m. vyksta Rusijos pradėta invazija, incidentai, susiję su neatpažintais objektais, pastaraisiais metais sulaukia didelio lenkų visuomenės dėmesio.

Į Lietuvą vienas dronas buvo įskridęs liepos 28 d. Jis rastas Gaižiūnų poligone, gabeno sprogmenis.

Kitas dronas įskrido liepos 10 d.

