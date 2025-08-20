Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lavrovas apie kalbas dėl saugumo garantijų Ukrainai: „Utopija, kelias į niekur“

2025-08-20 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 14:58

Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo, kad bet kokių Vakarų saugumo garantijų Ukrainai aptarimas be Rusijos dalyvavimo yra „kelias į niekur“. 

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo, kad bet kokių Vakarų saugumo garantijų Ukrainai aptarimas be Rusijos dalyvavimo yra „kelias į niekur". 

26

„Vakarai puikiai supranta, kad rimtas saugumo garantijų svarstymas be Rusijos Federacijos yra utopija, kelias į niekur“, – žurnalistams sakė S. Lavrovas. 

„Mes negalime sutikti, kad dabar siūloma spręsti kolektyvinio saugumo klausimus be Rusijos Federacijos“, – sakė jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Lavrovas apkaltino Europos lyderius „nevykusiais bandymais“ pakeisti JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją Ukrainos klausimu. 

„Regime tik agresyvų padėties eskalavimą ir gana nevykusius bandymus pakeisti JAV prezidento poziciją“, – sakė jis, turėdamas omenyje pirmadienį įvykusį D. Trumpo susitikimą su Europos lyderiais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. 

„Iš ten buvusių europiečių neišgirdome jokių konstruktyvių minčių“, – sakė S. Lavrovas.

Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina (39)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (3)
Prieš susitikimą JAV – kruvinas rusų smūgis Ukrainai, sureagavo Zelenskis: Maskva turi išgirsti „stop“ (65)
Rusijos propagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (21)

Mm
Mm
2025-08-20 15:38
Lavonas rusofašisto portretas,pamiršo, kad Bukarešte su demokrato Klintono pagalba atėmė iš Ukrainos branduolinį ginklą ir garantavo Ukrainai saugumą ir sienų neliečiamumą.Bet banditai yra banditai,visada puola silpnesnius o ruskiai su mongolų totorių mentalitetu pripažįsta tik jėgą,kol jiems į snukį neduoda tol nesupranta.Nes koks Rusijai reikalingas saugumas,kai 80m niekas nepuolė ir niekas jų pulti nesiruošia .,.ES be jų kitų fašistų nėra,tuo labiau kurie vagia viską,net klozetus.
rusai žino tik vieną kelią -
rusai žino tik vieną kelią -
2025-08-20 15:58
- užgrobti svetimas žemes.
kacapija ir taip didelė
kacapija ir taip didelė
2025-08-20 16:02
ir dar žemių reikia, kai jau turimų nesusitvarko, šabakštynai visur
