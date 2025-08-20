Lavrovas apie kalbas dėl saugumo garantijų Ukrainai: „Utopija, kelias į niekur“

„Vakarai puikiai supranta, kad rimtas saugumo garantijų svarstymas be Rusijos Federacijos yra utopija, kelias į niekur“, – žurnalistams sakė S. Lavrovas.
„Mes negalime sutikti, kad dabar siūloma spręsti kolektyvinio saugumo klausimus be Rusijos Federacijos“, – sakė jis.
S. Lavrovas apkaltino Europos lyderius „nevykusiais bandymais“ pakeisti JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją Ukrainos klausimu.
„Regime tik agresyvų padėties eskalavimą ir gana nevykusius bandymus pakeisti JAV prezidento poziciją“, – sakė jis, turėdamas omenyje pirmadienį įvykusį D. Trumpo susitikimą su Europos lyderiais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Iš ten buvusių europiečių neišgirdome jokių konstruktyvių minčių“, – sakė S. Lavrovas.
