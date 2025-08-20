Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO kariuomenių vadai surengs vaizdo konferenciją dėl Ukrainos saugumo garantijų

2025-08-20 13:55 / šaltinis: BNS
2025-08-20 13:55

NATO kariuomenių vadai trečiadienį rengia virtualų susitikimą dėl Ukrainos saugumo garantijų, pranešė vienas aukšto rango Aljanso pareigūnas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)

0

NATO karinio komiteto pirmininkas italų admirolas Giuseppe Cavo Dragone teigė, kad 32 valstybių narių karinių pajėgų vadai trečiadienį per susitikimą vaizdo ryšiu aptars Jungtinių Valstijų vadovaujamas diplomatines pastangas užbaigti kovas. 

Derybose dalyvaus ir NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas JAV generolas Alexusas Grynkewichas, socialiniame tinkle „X“ pranešė G. C. Dragone.

Antradienį aukščiausio rango JAV karininkas generolas Danas Caine'as susitiko su Europos kariuomenių vadais, kad aptartų „geriausius galimus taikos Ukrainoje susitarimo variantus“, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV gynybos pareigūnas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį į Baltuosius rūmus pakvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius, praėjus trims dienoms po D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje. Nė per vieną susitikimą konkrečios pažangos nebuvo pasiekta.

D. Trumpas bando tarpininkauti sudarant susitarimą tarp V. Putino ir V. Zelenskio, karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei tris metus, tačiau yra didelių kliūčių taikai kurti. 

Pagrindinė iš jų yra Ukrainos reikalavimas suteikti JAV ir Europos saugumo garantijas, kurios užtikrintų, kad Rusija ateityje nesurengs dar vienos invazijos.

„Mums reikia tvirtų saugumo garantijų, kad užtikrintume tikrai saugią ir ilgalaikę taiką“, – trečiadienį platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis po to, kai Rusija naktį paleido dronų ir raketų į šešias Ukrainos sritis.

Kyjivo sąjungininkės Europoje siekia suformuoti taikos palaikymo pajėgas. 30 šalių „Norinčiųjų koalicija“, įskaitant Europos valstybes, Japoniją ir Australiją, sutiko remti šią iniciatyvą.

Kariuomenės vadai aiškinasi, kaip tos saugumo pajėgos galėtų veikti. D. Trumpas antradienį atmetė galimybę siųsti JAV karius padėti Ukrainai apsiginti nuo Rusijos.

Rusija ne kartą pareiškė, kad nepritaria NATO karių buvimui Ukrainoje. 

Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos atakas naktį į trečiadienį Sumuose ir Odesoje buvo sužeista 15 žmonių, tarp jų – šeima su trimis mažais vaikais.

V. Zelenskis teigė, kad smūgiai „tik patvirtina spaudimo Maskvai poreikį, būtinybę įvesti naujas sankcijas ir muitus, kol diplomatija suveiks visu pajėgumu“.

