  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pasakė, kuo išskirtinis Birštone esantis „Druskupio“ statinys: tokio kito Lietuvoje nerasite

2025-11-22 19:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 19:25

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „galvOK“ netrūks sportinio užsispyrimo, greitos reakcijos ir, kaip visada, gerų emocijų. Savo pranašumą vienas prieš kitą bandys įrodyti žurnalistė, „GoŽalgiris“ laidos vedėja Asta Žukaitė ir sporto komentatorius Tautvydas Kubilius.

2

Šiame žaidime debiutuojanti A. Žukaitė varžėsi vienoje komandoje su humoristu Mantu Katleriu ir jo pradžioje sugebėjo vieną po kito atsakyti net į tris klausimus iš eilės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaukė klausimo apie turistinę Lietuvos vietą

Tiesa, sulaukę ketvirtojo klausimo apie Lietuvos kurorte Birštone esantį „Druskupio“ pastatą, produktyviajam duetui teko kaip reikiant pasukti galvą.

Klausimas skambėjo taip: kuo ypatingas Birštono „Druskupio“ statinys, kuris yra vienintelis toks Lietuvoje?

A. Tai – mineralinio vandens garinimo statinys, kuriame galime mėgautis „jūros efekto“ oru;

B. Tai – statinys, suręstas iš druskos blokų, kuriame įrengtas gilaus miego kambarys;

C. Tai – fontanas, kuriame vietoje įprasto vandens teka mineralinis.

Išgirdę atsakymo variantus žaidimo dalyviai pasinėrė į įvairius spėliojimus ir neturėjo vieno vieningo atsakymo. A. Žukaitė iš karto linko prie atsakymo B, tuo tarpu M. Katleris kantriai svarstė, kuo šis pastatas galėtų būti išskirtinis.

„Žinau tą vietą, tik nežinojau, kad taip vadinasi. Pačiame Birštono centre yra labai didelis traukos objektas, vadinamoji poilsio zona ir ten žmonės eina ilsėtis“, – sakė A. Žukaitė, pridėjusi, kad tame pastate yra mačiusi gultų poilsiui.

Tuo tarpu A. Katleris abejojo, ar tai gali būti iš druskos blokų suręstas pastatas.

„O jeigu lyja? Manai, jis be jokio cemento, geležies ir betono“, – A. Žukaitės pasirinkimą kvestionavo komandos kapitonas.

Teisingą atsakymo variantą sužinokite čia:

Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

