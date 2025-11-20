Išgirdę, kur netyčia pakliūva regbio žaidėjų pirštai, prapliupo juokais: Rūta Ščiogolevaitė nepabūgo

Laidos vedėjas Andrius Žiurauskas uždavė klausimą: „Kodėl regbio žaidėjams specialia lipnia juosta aukščiau kelių apvyniojamos kojos?“
A. Kad pagerėtų jų kraujotaka;
B. Kad būtų lengviau juos pakelti;
C. Kad išvengtų stuburo traumų.
Išgirdusi klausimą ir visus atsakymų variantus, R. Ščiogolevaitė pripažino, kad visą gyvenimą buvo „antisportiška“. Aptarę visus variantus, komandos nariai pasirinko B – „Kad būtų lengviau juos pakelti“.
Aukščio bijanti Ščiogolevaitė gimtųjų Šiaulių nenuvylė
Pateikti teisingą atsakymą į studiją buvo pakviestas Lietuvos regbio federacijos prezidentas Edmundas, kuris atsivedė tris regbio žaidėjus.
Edmundas atskleidė, kad jiems būtų gėda neatsakyti, bet jie nenuvylė ir atsakymą išmąstė teisingai. Su federacijos prezidentu atvykę vaikinai netgi parodė, kaip vyksta regbininko pakėlimas, suimant ne tik už virš kelių užrištų juostų, bet ir sėdmenų.
„Ar visi žaidėjai sutinka būti galiniais?“ – paklausė „GalvOK“ vedėjas A. Žiūrauskas.
„Kartais būna, kad pirštai praslysta...“ – atskleidė Lietuvos regbio federacijos prezidentas, o šis atsakymas prajuokino visus laidos dalyvius.
Regbio žaidėjai pakėlė ir du žaidimo dalyvius – Mantą Katlerį ir Rūtą Ščiogolevaitę. T
iesa, Lietuvos regbio federacijos prezidentas pabandė pakelti ir A. Žiurauską, bet šis atsisakė: „Oi ne, man būtų labai pirmas kartas.“
„O jie labai nori pakilnoti mane?“ – teiravosi atlikėja.
Dainininkė prieš pat kėlimą pripažino, kad labai bijo aukščio, bet visas triukas įvyko sklandžiai ir greitai – Rūta net pagavo A. Žiurausko mestą regbio kamuolį.
Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – sužinokite laidoje „GalvOK“. Nuoroda – straipsnio pradžioje.
