Populiarusis stalo žaidimas „galvOK“ grįžta!

Užkariavęs televizijos, radijo ir interneto gerbėjų širdis, po 4 metų pertraukos žaidimas vėl grįžta į prekybą. Tai – geriausia dovana arėjančių švenčių proga, leisianti dar kartą susiburti prie bendro stalo bei kartu patirti žaidimo džiaugsmą.
Įsigyti galite čia: https://bit.ly/3LLWeuH
„Žaidimai gyvi tiek, kiek žmonės juos žaidžia. „galvOK“ – geriausias to pavyzdys. Pradėtas žaisti televizijoje, žaidimas vėliau persikėlė į internetą bei radiją, o šiemet sugrįžta ir į kiekvieno namus. Stalo žaidimas gali būti nuostabus šeimos ir draugų laikas kartu, kuris vienija, suteikia temų pokalbiams ir leidžia tarpusavyje pasivaržyti net skirtingoms kartoms“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
„galvOK“ savo kelią pradėjo kaip to paties pavadinimo TV žaidimas, kuris greitai tapo vienu žiūrimiausių ir labiausiai atpažįstamų pramoginių formatų Lietuvoje. Vėliau iš televizijos ekranų jis persikėlė ne tik į radiją ir internetą, bet ir į parduotuvių lentynas – 2021 metais tapo stalo žaidimu, leidusiu „galvoti“ ne tik prieš ekraną, bet ir namuose.
Klausimai, kurie priverčia ir susimąstyti, ir pasijuokti
Stalo žaidimas ,,galvOK“ išsiskiria temų gausa, klausimų įvairove, interaktyvumu bei net trimis žaidimo taisyklių versijomis.
Žaidime naudojamos kortelės iš skirtingų temų: gastronomija, istorija, kultūra, šalys ir tautos, žmogus ir gamta. Žaidimas dar smagesnis su specialiosiomis žaidimo kortelėmis: finalo klausimų, išmaniosiomis finalo, netikėtumo ir „galvOK“ superkortelėmis.
Visi klausimai paremti mokslu, logika bei kasdienėmis situacijomis, bet nė vienas iš jų nėra nuobodus. Šis žaidimas – geriausias pasirinkimas vakarėliams ar šeimos susibūrimams, ir yra skirtas žaidėjams nuo 10 metų.
„galvOK“ žaidimą galima vadinti ir nedideliu proto mankštos iššūkiu – juk dažnai teisingas atsakymas slypi visai šalia, tik reikia… pagalvoti.
Be to, šis stalo žaidimas ne tik išlaiko visus mėgstamus žaidimo elementus, bet ir turi šiuolaikiškų detalių. Be tradicinių klausimų ant kortelių, žaidėjai gali naudotis ir išmaniuoju priedu – nuskanavus QR kodą, klausimą perskaito pats Andrius Žiurauskas.
Tai – subtilus, bet itin smagus būdas sujungti tradicinį žaidimą su skaitmeniniu pasauliu – taip, kaip „galvOK“ visuomet gebėjo daryti.
Leidyba – „Terra Publica“ rankose
Stalo žaidimo leidėjai – leidybos namai „Terra Publica“, jau daugelį metų garsėjantys edukacinio ir pramoginio turinio leidiniais visai šeimai. Leidykla rūpinosi ir „galvOK“ žaidimo mechanikos išpildymu, dizainu bei gamybos kokybe. O bendradarbiavimas su TV3 kūrybine komanda užtikrino, kad žaidimas išliktų autentiškas ir ištikimas savo šaknims.
„Terra Publica“ atstovai džiaugiasi, kad šis projektas tapo vienu iš sėkmingiausių televizijos ir leidybos bendradarbiavimo pavyzdžių Lietuvoje, o žaidimas – tikru hitu tarp šeimų ir draugų.
„Lietuvoje itin populiarūs protmūšiai, ir jų šlovė neblėsta. Šalia to matome augančią pramoginių vakarėlių žaidimų bangą. Žaidimas „galvOK“ puikiai apjungia abu šiuos žanrus – viktorinos klausimai apipinami pramoginiais elementais“, – sako „Terra Publica“ plėtros vadovas Vytautas Kandrotas
Stalo žaidimo „galvOK“ papildinys – puikus pasirinkimas kelionei
Be to, 2023 metais TV3 ir leidyklos ,,Terra Publica“ komanda sukūrė ir išleido mažesnę stalo žaidimo versiją, „galvOK. Papildinys“: https://bit.ly/49YpIzu. Ji – pigesnė, užima mažiau vietos bei gali būti žaidžiama kaip atskiras žaidimas
„Stalo žaidimų papildiniai – itin populiarūs užsienyje. „galvOK Papildinio“ korteles galite naudoti pagrindiniame žaidime, jei peržaidėte visą žaidimą iki dėžutės dugno, ir jums pasibaigė klausimai. Bet šį žaidimą galima žaisti ir kaip atskirą versiją, todėl patogu jį pasiimti į kelionę, savaitgalio išvyką ar einant į svečius“, – sako V. Kandrotas.
Jei jau turite Papildinį, galite jį traukti iš lentynos ir žaisti net be pagrindinės versijos. O jei turite abu – klausimų ir smalsumo tikrai netrūks ilgam.
„galvOK“ stalo žaidimas ir Papildinys jau pasiekiami prekybos vietose bei internetinėse parduotuvėse.
Daugiau informacijos – www.tv3.lt/galvok ir www.terrapublica.lt
